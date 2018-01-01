У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
Сьогодні, 11:28
У Княгининівському НВК, що під Луцьком, створили шкільне телебачення «School TV».
За словами авторів проекту, телебаченні відкрили 3 грудня. Про це йдеться на сторінці "Княгининівської громади".
"Втілено в життя мрію учнів Княгининівського НВК- відкриття шкільного телебачення "School TV". Воно має стати вільним майданчиком для відпочинку та творчості учнів, висвітлюватиме новини шкільного життя. Сподіваємося на ваші лайки, коментарі та підтримку", - йдется у повідомленні.
Презентаційний випуск новин можна переглянути ТУТ.
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За словами авторів проекту, телебаченні відкрили 3 грудня. Про це йдеться на сторінці "Княгининівської громади".
"Втілено в життя мрію учнів Княгининівського НВК- відкриття шкільного телебачення "School TV". Воно має стати вільним майданчиком для відпочинку та творчості учнів, висвітлюватиме новини шкільного життя. Сподіваємося на ваші лайки, коментарі та підтримку", - йдется у повідомленні.
Презентаційний випуск новин можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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