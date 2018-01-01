вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО

У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У Княгининівському НВК, що під Луцьком, створили шкільне телебачення «School TV».

За словами авторів проекту, телебаченні відкрили 3 грудня. Про це йдеться на сторінці "Княгининівської громади".

"Втілено в життя мрію учнів Княгининівського НВК- відкриття шкільного телебачення "School TV". Воно має стати вільним майданчиком для відпочинку та творчості учнів, висвітлюватиме новини шкільного життя. Сподіваємося на ваші лайки, коментарі та підтримку", - йдется у повідомленні.

Презентаційний випуск новин можна переглянути ТУТ.

У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, освіта, розваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бензовоз влетів у відбійник: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:41
Відомо, які дороги ремонтуватимуть на Волині наступного року
Сьогодні, 11:29
У селі під Луцьком запрацювало шкільне телебачення. ФОТО
Сьогодні, 11:28
У Луцьку – друга хвиля спалаху кору. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
До закону про воєнний стан пропонують внести зміни
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд» Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд»
28 листопад, 19:42
Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента Вісім юних геніїв Волині отримають стипендію Президента
27 листопад, 15:23
Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати
26 листопад, 13:45
У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним
22 листопад, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Освітянам Володимира досі боргують зарплату
Сьогодні, 12:50
 0
У другому будинку ЖК «Парковий квартал» встановлюють вікна та монтують дах. ФОТО*
Сьогодні, 12:46
 0
Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
 0
Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8