Відомо, які дороги ремонтуватимуть на Волині наступного року

У Волинській області наступного року продовжать ремонтувати дороги міжнародного значення.Так, у Державному агентстві автомобільних доріг України проходить захист планів Служб автодоріг в областях щодо будівництва, реконструкції та ремонтів на 2019 рік, - йдеться на сайті Державного агентства автомобільних доріг України.Зокрема, цього року ремонтували дорогу міжнародного значення М-19/ Е85 на ділянках дороги, що поєднає Луцьк із Ковелем.Також в області продовжили ремонт на ділянках дороги Н-22, який було розпочато минулого року. Завдяки цій дорозі буде поєднано обласний центр Луцьк із міжнародним пунктом пропуску Устилуг на українсько-польському кордоні.Окрему увагу приділили дорозі регіонального значення, що проходить уздовж українсько-польського кордону в напрямку Львівської області і з’єднує дороги міжнародного та національного значення.Всього по області уведено в експлуатацію понад 60 км доріг.Наступного року на Волині пріоритетним проектом має стати міжнародна дорога М-19 на маршруті Ковель-Луцьк, де інтенсивність руху становить від 8000 до 10000 авто на добу.Також наступного року планується продовжити роботи на дорозі Р-15 до кордону з Львівською областю - від Луцька до Нововолинська.Планується у межах митного переходу в місті Устилуг влаштувати об’їзну міста, що розвантажить Устилуг від транзитного транспорту, та завершити реконструкцію дороги до КПП.Окрім того, заплановані роботи на М-07 на маршруті Ковель - КПП Ягодин, який є найбільшим в Україні КПП на україно-польському кордоні.