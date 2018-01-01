Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
У Нововолинську 21-річний нетверезий молодик вдарив головою в обличчя поліцейського.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Майже опівночі 8 листопада 2018 року у Нововолинську в одній із
квартир будинку на вулиці Небесної Сотні нетверезий молодик завдав удару головою в обличчя інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Нововолинського відділення поліції, який прибув на виклик у зв’язку зі скоєнням ним протиправних дій.
Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові
правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Майже опівночі 8 листопада 2018 року у Нововолинську в одній із
квартир будинку на вулиці Небесної Сотні нетверезий молодик завдав удару головою в обличчя інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Нововолинського відділення поліції, який прибув на виклик у зв’язку зі скоєнням ним протиправних дій.
Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові
правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
За місяць на Волині зловили півсотні «рибних» порушників
Сьогодні, 12:12
Медіа