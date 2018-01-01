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Судитимуть волинянина, який побив поліцейського

Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
У Нововолинську 21-річний нетверезий молодик вдарив головою в обличчя поліцейського.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Майже опівночі 8 листопада 2018 року у Нововолинську в одній із
квартир будинку на вулиці Небесної Сотні нетверезий молодик завдав удару головою в обличчя інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Нововолинського відділення поліції, який прибув на виклик у зв’язку зі скоєнням ним протиправних дій.

Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України, й подальшу його долю вирішуватиме суд.

Зауважимо, що за такий злочин – умисне заподіяння працівникові
правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків – Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: прокуратура, Волинь, суд
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