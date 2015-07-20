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Луцький район лідирує в області за темпами будівництва

Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Серед районів і міст обласного значення Луцький район у січні–вересні цього року лідирує за темпами будівництва.

У районі прийняли в експлуатацію 73,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, або 29,8% загальнообласного обсягу, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

За цим показником район посів перше місце серед районів і міст обласного значення.

Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Струмівка (14,0% районного обсягу), Липини (13,6%), Рованці (11,1%), Великий Омеляник (10,5%), Боратин (9,5%), Підгайці (8,1%).

Слід зазначити, що багатоквартирні житлові будинки становили майже третю частину збудованого житла у районі. Загальна площа прийнятих в експлуатацію квартир у багатоквартирних житлових будинках збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2017 року на 25,4%.

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення обсяг прийнятого в експлуатацію житла вищий за середньообласний і становив 1140 м2 (в області – 237 м2).

Крім житла, прийняли в експлуатацію столярний цех, будівлі офісні, магазин, автозаправний комплекс тощо.

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Теги: будівництво, статистика
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