Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
Серед районів і міст обласного значення Луцький район у січні–вересні цього року лідирує за темпами будівництва.
У районі прийняли в експлуатацію 73,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, або 29,8% загальнообласного обсягу, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
За цим показником район посів перше місце серед районів і міст обласного значення.
Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Струмівка (14,0% районного обсягу), Липини (13,6%), Рованці (11,1%), Великий Омеляник (10,5%), Боратин (9,5%), Підгайці (8,1%).
Слід зазначити, що багатоквартирні житлові будинки становили майже третю частину збудованого житла у районі. Загальна площа прийнятих в експлуатацію квартир у багатоквартирних житлових будинках збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2017 року на 25,4%.
У розрахунку на 1000 осіб постійного населення обсяг прийнятого в експлуатацію житла вищий за середньообласний і становив 1140 м2 (в області – 237 м2).
Крім житла, прийняли в експлуатацію столярний цех, будівлі офісні, магазин, автозаправний комплекс тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У районі прийняли в експлуатацію 73,5 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, або 29,8% загальнообласного обсягу, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
За цим показником район посів перше місце серед районів і міст обласного значення.
Активно вводилось в експлуатацію житло у селах Струмівка (14,0% районного обсягу), Липини (13,6%), Рованці (11,1%), Великий Омеляник (10,5%), Боратин (9,5%), Підгайці (8,1%).
Слід зазначити, що багатоквартирні житлові будинки становили майже третю частину збудованого житла у районі. Загальна площа прийнятих в експлуатацію квартир у багатоквартирних житлових будинках збільшилась порівняно з січнем-вереснем 2017 року на 25,4%.
У розрахунку на 1000 осіб постійного населення обсяг прийнятого в експлуатацію житла вищий за середньообласний і становив 1140 м2 (в області – 237 м2).
Крім житла, прийняли в експлуатацію столярний цех, будівлі офісні, магазин, автозаправний комплекс тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Освітянам Володимира досі боргують зарплату
Сьогодні, 12:50
Луцький район лідирує в області за темпами будівництва
Сьогодні, 12:40
На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
Судитимуть волинянина, який побив поліцейського
Сьогодні, 12:27
Медіа