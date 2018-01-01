На Волині взяли під варту начальника відділу поліції





Так, Луцький міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 147 280 грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



Нагадаємо, правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США.



Усього начальник відділу поліції вимагав та одержав понад 2 тис. доларів США за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.



Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні вимагання й одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України). Суд також задовольнив клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині начальника Любешівського районного відділу поліції, якого нещодавно викрили на хабарі , взяли під варту та відсторонили від посади.Так, Луцький міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 147 280 грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Нагадаємо, правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США.Усього начальник відділу поліції вимагав та одержав понад 2 тис. доларів США за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні вимагання й одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України). Суд також задовольнив клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.

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