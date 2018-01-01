На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
Сьогодні, 12:35
На Волині начальника Любешівського районного відділу поліції, якого нещодавно викрили на хабарі, взяли під варту та відсторонили від посади.
Так, Луцький міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 147 280 грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США.
Усього начальник відділу поліції вимагав та одержав понад 2 тис. доларів США за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні вимагання й одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України). Суд також задовольнив клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.
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Так, Луцький міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 147 280 грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США.
Усього начальник відділу поліції вимагав та одержав понад 2 тис. доларів США за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.
Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні вимагання й одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України). Суд також задовольнив клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Застаріла інформація. Запобіжний обрали ще в пятницю, а вчора він вже гуляв Луцьком.
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