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На Волині взяли під варту начальника відділу поліції

На Волині взяли під варту начальника відділу поліції
На Волині начальника Любешівського районного відділу поліції, якого нещодавно викрили на хабарі, взяли під варту та відсторонили від посади.

Так, Луцький міськрайонний суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 147 280 грн, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, правоохоронця викрили 28 листопада під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 1200 доларів США.

Усього начальник відділу поліції вимагав та одержав понад 2 тис. доларів США за безперешкодне перевезення територією району незаконно видобутого в сусідній області каміння бурштину.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні вимагання й одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України). Суд також задовольнив клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.




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Теги: хабар, Волинь, поліцейський
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Коментарі 1
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Застаріла інформація. Запобіжний обрали ще в пятницю, а вчора він вже гуляв Луцьком.
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