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Освітянам Володимира досі боргують зарплату

Освітянам Володимира досі боргують зарплату
У Володимирі-Волинському станом на початок грудня зберігається заборгованість з виплати заробітної плати вчителям.

Нестача освітянської субвенції становить майже три мільйони гривень. Однак до кінця місяця місто планує за власні кошти виплати зарплати, - пише Буг.

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Про це розповів Ярослав Матвійчук, перший заступник міського голови, під час брифінгу 4 грудня.

“Є звернення голови ОДА до керівництва уряду, щоб перерозподілили кошти і додали на освітню субвенції. Зараз ми за рахунок грудневих коштів будемо доплачувати заробітну плату за листопад. Перший транш приходить сьогодні. До кінця тижня частина буде оплачена. Другий транш у нас буде в кінці першої декади грудня. Тобто буде фактичний розрахунок за листопад і частину грудня. І вже на сесії плануємо, що всі залишки підуть, щоб до кінця розрахуватися з освітянами. Ми надіємося, що все таки кошти надійдуть з державного бюджету”, – зазначив Матвійчук.

Кошти планують взяти з економії на енергоносіях та залишків з робіт на об’єктах міста.

“Були борги по медичній субвенції. Однак вдалося отримати ці кошти, і місто не фінансувало”, – додав заступник.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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