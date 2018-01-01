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П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО

П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
На Волині нетверезі чоловіки автівкою пошкодили шкільне футбольне поле.

Про це у facebook повідомив Олександр Гончарук, - пише Волинь-нова.

Неприємний інцидент трапився 3 грудня наприкінці навчального дня.

«Добре, що в цю пору року там не було уроку фізичної культури. Ніхто з учнів не постраждав, але футбольне поле постраждало. Постраждали старання вчителя фізичної культури, працівників школи, які протягом року докладають значних зусиль, щоб забезпечити належний порядок на шкільному стадіоні», - зазначив дописувач.
П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО

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Теги: вандали, футбольне поле, Волинь
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Коментарі 1
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Так де ж понищили? В якому селі?
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