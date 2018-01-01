П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:54
На Волині нетверезі чоловіки автівкою пошкодили шкільне футбольне поле.
Про це у facebook повідомив Олександр Гончарук, - пише Волинь-нова.
Неприємний інцидент трапився 3 грудня наприкінці навчального дня.
«Добре, що в цю пору року там не було уроку фізичної культури. Ніхто з учнів не постраждав, але футбольне поле постраждало. Постраждали старання вчителя фізичної культури, працівників школи, які протягом року докладають значних зусиль, щоб забезпечити належний порядок на шкільному стадіоні», - зазначив дописувач.
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Про це у facebook повідомив Олександр Гончарук, - пише Волинь-нова.
Неприємний інцидент трапився 3 грудня наприкінці навчального дня.
«Добре, що в цю пору року там не було уроку фізичної культури. Ніхто з учнів не постраждав, але футбольне поле постраждало. Постраждали старання вчителя фізичної культури, працівників школи, які протягом року докладають значних зусиль, щоб забезпечити належний порядок на шкільному стадіоні», - зазначив дописувач.
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Коментарі 1
Так де ж понищили? В якому селі?
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