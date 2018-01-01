П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО





Про це у facebook повідомив Олександр Гончарук, - пише



Неприємний інцидент трапився 3 грудня наприкінці навчального дня.



«Добре, що в цю пору року там не було уроку фізичної культури. Ніхто з учнів не постраждав, але футбольне поле постраждало. Постраждали старання вчителя фізичної культури, працівників школи, які протягом року докладають значних зусиль, щоб забезпечити належний порядок на шкільному стадіоні», - зазначив дописувач.



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