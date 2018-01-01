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З Волині їздитиме новий поїзд у Донецьку область

З Волині їздитиме новий поїзд у Донецьку область
З 9 грудня з Володимира потяг ходитиме до Бахмута через Житомир, Київ і Харків.

Розклад руху опубліковано на сайті «Укрзалізниці», - пише інтернет-видання Волинь24.

Потяг номер 142 сполученням «Львів-Сарни-Київ» продовжать до Бахмута (раніше Артемівськ) Донецької області.

Як і попередній, цей потяг курсуватиме через Волинь. Дещо зміниться його графік руху. В усі населені пункти: Іваничі, Володимир-Волинський, Турійськ, Ковель, Маневичі і Чарторийськ він прибуватиме раніше на дві години.

Потяг під номером 142 вирушатиме зі Львова о 13:10.

З Іваничів потяг відправлятиметься 0 15:42, а з Володимира-Волинського о 16:17. У Ковель потяг прибуватиме о 17:25.

А вже о 01:48 потяг вирушатиме із Житомира до Києва. У столицю він прибуватиме 0 04:25.

Із Києва поїзд прямуватиме до Харкова, де буде о 13:49, а о 14:14 вирушатиме до своєї кінцевої станції Бахмут. Туди він прибуватиме 0 18:30.

У зворотньому напрямку поїзд вирушатиме із Бахмута об 23:20 та прибуватиме до Львова о 04:21.

Потяг курсуватиме щоденно з 9 грудня.
З Волині їздитиме новий поїзд у Донецьку область

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Теги: потяг, Володимир, Бахмут
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