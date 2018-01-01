У Луцьку робитимуть унікальні операції на судинах. ФОТО

У Волинській обласній клінічній лікарні ввели в експлуатацію надсучасний ангіограф, який дозволяє проводити широкий спектр хірургічних втручань навіть на найменших судинах.Представили новітнє обладнання у вівторок, 4 грудня.Ангіографічна система Philips Allura Xper FD20 – це одна із закупівель у рамках реалізації у краї субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Її вартість – 619 259 доларів США.Ця ангіографічна система експертного класу дозволяє проводити широкий спектр втручань на серці та судинах. Вона допомагає отримувати зображення з високою роздільною здатністю, має додаткові можливості для спеціальних процедур, а також може використовуватися в гібридних операційних.Як розповів завідувач відділення інтервенційної радіології №2, у лікарні з 1997 року займаються ендоваскулярною терапією і лікарі мають досвід роботи на ангіографах різного класу, проте новий апарат відноситься до обладнання преміум-класу і за його допомогою можна робити унікальні операції.«Це ангіограф, який має досить високу роздільну здатність, ми можемо побачити найдрібніші судини, аби визначити, чи є там патологія. Сам ангіограф є мультифункціональним, тобто він дозволяє обстежувати судини будь-якого людського організму. Це може стосуватися судин головного мозку, серця, нирок, печінки, верхніх та нижніх кінцівок. Ми можемо діагностувати судинні ураження, які відбуваються у певних органах і проводити оперативні втручання», — розповів Юрій Легкодух.Окрім того, він обладнаний у такий спосіб, аби максимально мінімізувати опромінення рентгенівськими променями пацієнта та лікаря.«Особливістю апарата є те, що відбувається мінімальне променеве навантаження. Будь-яке оперативне втручання на ангіографі проводиться під рентген контролем. Цей апарат побудований так, що іде мінімальне навантаження на пацієнта та на лікаря.Також тут є 3D станція. Ми можемо побачити судини у 3D об'ємі. Це зручно у тому плані, що коли, наприклад, є аневризма головного мозку, яка може призводити до інсультів, за допомогою 3D реконструкції ми можемо точно, прицільно зайти катетером у судини головного мозку, саме в ту аневризму і запломбувати її. Так само відбувається реконструкція і інших судин»,— зауважив лікар.До слова, важливим етапом в роботі ангіографічного обладнання є підготовка приміщення, в якому воно має бути встановленим. Його облаштування та ремонт погоджують із виробником, який має низку спеціальних технічних вимог, зокрема щодо електропостачання та температурного режиму у кабінетах, у яких функціонуватиме їхня техніка тощо.Як розповів голова Волинської обласної державної адміністрації, наразі у Луцьку відбувається ремонт ще одного приміщення, де невдовзі розмістять подібний апарат.«У нас є ще один апарат, він знаходиться у місті Луцьку, але там є затримка з процесом облаштування приміщення. Це дуже серйозна робота і вимоги до неї не українські. Думаю, що через півтора місяця, ми будемо відкривати ще одне хірургічне відділення з таким апаратом», — розповів Олександр Савченко.За словами головного лікаря закладу, на цьому обладнанні щоденно будуть проводити понад 40 високотехнологічних малоінвазивних ендоваскулярних лікувально-діагностичних втручань. А за допомогою апаратури можна досліджувати, оперувати, протезувати всі судини людського організму, у тому числі і головного мозку.Субпроект СБ «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» має кілька напрямків. У компоненті «Реконструкція/капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» передбачено на 33 відібрані об’єкти освоїти понад 45% від суми коштів позики, що становить майже 240 мільйонів гривень. Для медичних закладів первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги уже придбали обладнання та розхідних матеріалів на суму понад 117 мільйонів гривень. А загалом на реалізацію цього компоненту передбачено понад 250 мільйонів гривень.