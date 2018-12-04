вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч

У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч
Жительку села Стенжаричі Володимир-Волинського району обікрали злодії.

До поліції із заявою жінка звернулась, 3 грудня, - пише Володимир медіа.

Потерпіла, зазначила, що у період із 25 по 29 листопада з її будинку невідомі викрали золоті прикраси – перстні, сережки та обручки.

Вартість нанесених збитків жінка оцінила у 15 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодії, крадіжка, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двоє студенток отруїлися чадним газом
Сьогодні, 13:39
У Луцьку робитимуть унікальні операції на судинах. ФОТО
Сьогодні, 13:38
У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч
Сьогодні, 13:28
У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая
Сьогодні, 12:59
П’яні чоловіки автівкою понищили шкільне футбольне поле на Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири У Володимирі орудують злодії, які обкрадають квартири
04 жовтень, 12:40
У волинянина злодії викрали з гаража інструменти У волинянина злодії викрали з гаража інструменти
07 листопад, 13:30
На Волині «обчистили» квартиру На Волині «обчистили» квартиру
16 серпень, 16:01
Поліція зловила двох волинян, які обікрали квартири Поліція зловила двох волинян, які обікрали квартири
07 червень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі посеред вулиці знайшли військового з контузією
Сьогодні, 13:53
 0
На Волині двоє студенток отруїлися чадним газом
Сьогодні, 13:39
 0
У Луцьку робитимуть унікальні операції на судинах. ФОТО
Сьогодні, 13:38
 0
У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8