У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч
Сьогодні, 13:28
Жительку села Стенжаричі Володимир-Волинського району обікрали злодії.
До поліції із заявою жінка звернулась, 3 грудня, - пише Володимир медіа.
Потерпіла, зазначила, що у період із 25 по 29 листопада з її будинку невідомі викрали золоті прикраси – перстні, сережки та обручки.
Вартість нанесених збитків жінка оцінила у 15 тисяч гривень.
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До поліції із заявою жінка звернулась, 3 грудня, - пише Володимир медіа.
Потерпіла, зазначила, що у період із 25 по 29 листопада з її будинку невідомі викрали золоті прикраси – перстні, сережки та обручки.
Вартість нанесених збитків жінка оцінила у 15 тисяч гривень.
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