У волинянки злодії викрали золота на 15 тисяч





До поліції із заявою жінка звернулась, 3 грудня, - пише



Потерпіла, зазначила, що у період із 25 по 29 листопада з її будинку невідомі викрали золоті прикраси – перстні, сережки та обручки.



Вартість нанесених збитків жінка оцінила у 15 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Стенжаричі Володимир-Волинського району обікрали злодії.До поліції із заявою жінка звернулась, 3 грудня, - пише Володимир медіа Потерпіла, зазначила, що у період із 25 по 29 листопада з її будинку невідомі викрали золоті прикраси – перстні, сережки та обручки.Вартість нанесених збитків жінка оцінила у 15 тисяч гривень.

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