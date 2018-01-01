На Волині двоє студенток отруїлися чадним газом





Про це повідомляє Любешівська районна газета "



Про інцидент, що трапився, повідомив заступник головного лікаря любешівської лікарні з медичної частини КНП «Любешівська ЦРЛ» Андрій Гук.



Лікар зазначив, що медики бригади екстреної медичної допомоги, котрі виїжджали на виклик, у обох констатували отруєння чадним газом. Наразі стан дівчат стабільний. Вони - студентки Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві двох дівчат госпіталізували до відділення інтенсивної терапії через отруєння чадним газом.Про це повідомляє Любешівська районна газета " Нове життя ".Про інцидент, що трапився, повідомив заступник головного лікаря любешівської лікарні з медичної частини КНП «Любешівська ЦРЛ»Лікар зазначив, що медики бригади екстреної медичної допомоги, котрі виїжджали на виклик, у обох констатували отруєння чадним газом. Наразі стан дівчат стабільний. Вони - студентки Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

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