На Волині двоє студенток отруїлися чадним газом
Сьогодні, 13:39
У Любешеві двох дівчат госпіталізували до відділення інтенсивної терапії через отруєння чадним газом.
Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
Про інцидент, що трапився, повідомив заступник головного лікаря любешівської лікарні з медичної частини КНП «Любешівська ЦРЛ» Андрій Гук.
Лікар зазначив, що медики бригади екстреної медичної допомоги, котрі виїжджали на виклик, у обох констатували отруєння чадним газом. Наразі стан дівчат стабільний. Вони - студентки Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
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Про це повідомляє Любешівська районна газета "Нове життя".
Про інцидент, що трапився, повідомив заступник головного лікаря любешівської лікарні з медичної частини КНП «Любешівська ЦРЛ» Андрій Гук.
Лікар зазначив, що медики бригади екстреної медичної допомоги, котрі виїжджали на виклик, у обох констатували отруєння чадним газом. Наразі стан дівчат стабільний. Вони - студентки Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
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