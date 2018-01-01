У Луцьку вночі посеред вулиці знайшли військового з контузією
Сьогодні, 13:53
У Луцьку патрульні допомогли військовому з контузією, якого знайшли на вулиці.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«Біля РАЦСу лежить невідома особа та, можливо, потребує допомоги», - таке повідомлення отримали патрульні у ніч на 4 грудня.
На місці події інспектори встановили, що чоловік є учасником війни на Сході, однак не чує і не говорить, до того ж не орієнтується в часі й просторі та не знає свого місцезнаходження. На пальцях чоловік показав, що йому 27 років.
У наркологічному диспансері медики повідомили, що шпиталізації не потребує, у психіатричній лікарні також сказали, що загрози іншим громадянин не несе.
Уже в міськвідділку боєць написав, що він тричі був в зоні ООС, де останній раз отримав контузію. Сам він з Рівненської області.
Патрульні сконтактували з сільським головою населеного пункту, де проживає мати військового, і той пообіцяв забрати чоловіка вранці та доставити додому.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
«Біля РАЦСу лежить невідома особа та, можливо, потребує допомоги», - таке повідомлення отримали патрульні у ніч на 4 грудня.
На місці події інспектори встановили, що чоловік є учасником війни на Сході, однак не чує і не говорить, до того ж не орієнтується в часі й просторі та не знає свого місцезнаходження. На пальцях чоловік показав, що йому 27 років.
У наркологічному диспансері медики повідомили, що шпиталізації не потребує, у психіатричній лікарні також сказали, що загрози іншим громадянин не несе.
Уже в міськвідділку боєць написав, що він тричі був в зоні ООС, де останній раз отримав контузію. Сам він з Рівненської області.
Патрульні сконтактували з сільським головою населеного пункту, де проживає мати військового, і той пообіцяв забрати чоловіка вранці та доставити додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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