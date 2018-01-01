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У Луцьку вночі посеред вулиці знайшли військового з контузією

У Луцьку вночі посеред вулиці знайшли військового з контузією
У Луцьку патрульні допомогли військовому з контузією, якого знайшли на вулиці.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

«Біля РАЦСу лежить невідома особа та, можливо, потребує допомоги», - таке повідомлення отримали патрульні у ніч на 4 грудня.

На місці події інспектори встановили, що чоловік є учасником війни на Сході, однак не чує і не говорить, до того ж не орієнтується в часі й просторі та не знає свого місцезнаходження. На пальцях чоловік показав, що йому 27 років.

У наркологічному диспансері медики повідомили, що шпиталізації не потребує, у психіатричній лікарні також сказали, що загрози іншим громадянин не несе.

Уже в міськвідділку боєць написав, що він тричі був в зоні ООС, де останній раз отримав контузію. Сам він з Рівненської області.

Патрульні сконтактували з сільським головою населеного пункту, де проживає мати військового, і той пообіцяв забрати чоловіка вранці та доставити додому.

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Теги: контузія, Луцьк
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