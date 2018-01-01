У Луцьку вночі посеред вулиці знайшли військового з контузією

У Луцьку патрульні допомогли військовому з контузією, якого знайшли на вулиці.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.«Біля РАЦСу лежить невідома особа та, можливо, потребує допомоги», - таке повідомлення отримали патрульні у ніч на 4 грудня.На місці події інспектори встановили, що чоловік є учасником війни на Сході, однак не чує і не говорить, до того ж не орієнтується в часі й просторі та не знає свого місцезнаходження. На пальцях чоловік показав, що йому 27 років.У наркологічному диспансері медики повідомили, що шпиталізації не потребує, у психіатричній лікарні також сказали, що загрози іншим громадянин не несе.Уже в міськвідділку боєць написав, що він тричі був в зоні ООС, де останній раз отримав контузію. Сам він з Рівненської області.Патрульні сконтактували з сільським головою населеного пункту, де проживає мати військового, і той пообіцяв забрати чоловіка вранці та доставити додому.