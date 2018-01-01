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Не по фен-шую: у волинській школі неправильно встановили вікно. ФОТО

Не по фен-шую: у волинській школі неправильно встановили вікно. ФОТО
У ліцеї Поромівської громади неправильно встановили вікно.

Про це йдеться на офіційному сайті громади, – пише Район.Іваничі.

«Завод, що виготовляв вікна, переплутав ширину з висотою. Старе вікно вже було демонтовано, тому фірма, що встановлює вікна змушена була тимчасово поставити нове вікно боком.

Як запевнив керівник фірми, що виграла конкурс на встановлення вікон, за кілька днів вікно замінять...», – йдеться у повідомленні.
Не по фен-шую: у волинській школі неправильно встановили вікно. ФОТО

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Теги: вікно, Волинь, курйоз
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Коментарі 2
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а відкоси кругом вікна вони теж "тимчасово" зробили?))
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Засєм ругаєся, насяльніке.....
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