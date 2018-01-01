Не по фен-шую: у волинській школі неправильно встановили вікно. ФОТО





Про це йдеться на офіційному сайті громади, – пише



«Завод, що виготовляв вікна, переплутав ширину з висотою. Старе вікно вже було демонтовано, тому фірма, що встановлює вікна змушена була тимчасово поставити нове вікно боком.



Як запевнив керівник фірми, що виграла конкурс на встановлення вікон, за кілька днів вікно замінять...», – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ліцеї Поромівської громади неправильно встановили вікно.Про це йдеться на офіційному сайті громади, – пише Район.Іваничі «Завод, що виготовляв вікна, переплутав ширину з висотою. Старе вікно вже було демонтовано, тому фірма, що встановлює вікна змушена була тимчасово поставити нове вікно боком.Як запевнив керівник фірми, що виграла конкурс на встановлення вікон, за кілька днів вікно замінять...», – йдеться у повідомленні.

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