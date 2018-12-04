Маємо передумови для розірвання договору про дружбу з РФ, – Ігор Лапін





Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі Ігор Лапін.



Парламентар висловив переконання, що договір про дружбу з Російською Федерацією має бути розірваним, таким чином «розсипеться фундамент» інших угод з агресором.



«Що це дає у міжнародному аспекті? Досить вже гратися з питанням війни і миру. Другий момент – це змусить наші бізнес-кола переналаштовуватися і все далі відходити від ринків Російської Федерації у тому контексті, що їх діяльність може бути незахищеною міжнародними договорами», – пояснив нардеп.



За його словами, це спонукає український бізнес переорієнтовуватись на європейські ринки. Відтак, каже народний обранець, це один з тих кроків, які можна здійснювати просто зараз, не переживаючи, що скажуть в Росії.



«Маючи потужні Збройні сили та можливість протистояти збройній агресії у військовому сенсі, ми також маємо боротися заекономічну незалежність і незалежність від того, як розвиватимуться відносини з Росією. Сьогодні ми маємо і історичну, і юридичну передумови це зробити», – каже Ігор Лапін.



Також він прокоментував слова Світлани Заліщук про те, що перед голосуванням щодо розірвання договору про дружбу з РФ у Верховній Раді повинен виступити глава МЗС та представити парламентарям ноту від міністерства, направлену Росії.



«Отримати відповідні документи народний депутат має повне право, маючи доступ в тому числі і до державної таємниці. Я не думаю, що ознайомитися з цією нотою – якась критична проблема. А щодо звіту – у нас є година запитань до уряду. Якщо вимагаєте звіт, ми внесемо це в регламент», – відповів народний депутат.



Втім, зауважив Лапін, у таких випадках часто буває підміна понять. Мовляв, домагаючись певних моментів, депутати зривають більш важливі процеси.



«Я не наголошую на тому, що це пропозиція щось зірвати. Але іноді народні депутати користуються своїми правами саме для цього. Я і сам не проти заслухати звіт Павла Клімкіна, оскіль є автором постанови щодо візового режиму з РФ та розриву дипломатичних відносин. Але яким це боком має впливати на моє рішення щодо розірвання договору з Росією?», – підсумував народний обранець.



Нагадаємо, Президент вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії договору про дружбу з Російською Федерацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розірвання договору про дружбу з Російською Федерацією змусить український бізнес відходити від російських ринків, оскільки там він може бути незахищеним міжнародними договорами. Відтак, очікується переорієнтація бізнесу на європейські ринки.Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проекту «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK розповів народний депутат УкраїниПарламентар висловив переконання, що договір про дружбу з Російською Федерацією має бути розірваним, таким чином «розсипеться фундамент» інших угод з агресором.«Що це дає у міжнародному аспекті? Досить вже гратися з питанням війни і миру. Другий момент – це змусить наші бізнес-кола переналаштовуватися і все далі відходити від ринків Російської Федерації у тому контексті, що їх діяльність може бути незахищеною міжнародними договорами», – пояснив нардеп.За його словами, це спонукає український бізнес переорієнтовуватись на європейські ринки. Відтак, каже народний обранець, це один з тих кроків, які можна здійснювати просто зараз, не переживаючи, що скажуть в Росії.«Маючи потужні Збройні сили та можливість протистояти збройній агресії у військовому сенсі, ми також маємо боротися заекономічну незалежність і незалежність від того, як розвиватимуться відносини з Росією. Сьогодні ми маємо і історичну, і юридичну передумови це зробити», – каже Ігор Лапін.Також він прокоментував словапро те, що перед голосуванням щодо розірвання договору про дружбу з РФ у Верховній Раді повинен виступити глава МЗС та представити парламентарям ноту від міністерства, направлену Росії.«Отримати відповідні документи народний депутат має повне право, маючи доступ в тому числі і до державної таємниці. Я не думаю, що ознайомитися з цією нотою – якась критична проблема. А щодо звіту – у нас є година запитань до уряду. Якщо вимагаєте звіт, ми внесемо це в регламент», – відповів народний депутат.Втім, зауважив Лапін, у таких випадках часто буває підміна понять. Мовляв, домагаючись певних моментів, депутати зривають більш важливі процеси.«Я не наголошую на тому, що це пропозиція щось зірвати. Але іноді народні депутати користуються своїми правами саме для цього. Я і сам не проти заслухати звіт, оскіль є автором постанови щодо візового режиму з РФ та розриву дипломатичних відносин. Але яким це боком має впливати на моє рішення щодо розірвання договору з Росією?», – підсумував народний обранець.Нагадаємо, Президент вніс до Верховної Ради проект закону про припинення дії договору про дружбу з Російською Федерацією.

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