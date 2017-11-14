Коли засвітять головну ялинку Володимира
Сьогодні, 18:33
Для Володимира-Волинського обрали головну ялинку міста. Дерево знайшли в приватному секторі і коштувало воно для міста 4 тисячі гривень.
Про це розповів Ярослав Матвійчук під час брифінгу 4 грудня, - пише Буг.
Перший заступник наголосив, що відкриття планують традиційно провести до Дня Святого Миколая.
З міського бюджету також виділять кошти для оновлення прикрас на ялинці. Відповідне розпорядження видав міський голова 29 листопада.
“Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 8800,0 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) на закупівлю новорічних іграшок та допоміжних матеріалів до них для покращення естетичного вигляду головної ялинки міста.”, – йдеться в документі.
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Про це розповів Ярослав Матвійчук під час брифінгу 4 грудня, - пише Буг.
Перший заступник наголосив, що відкриття планують традиційно провести до Дня Святого Миколая.
З міського бюджету також виділять кошти для оновлення прикрас на ялинці. Відповідне розпорядження видав міський голова 29 листопада.
“Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 8800,0 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) на закупівлю новорічних іграшок та допоміжних матеріалів до них для покращення естетичного вигляду головної ялинки міста.”, – йдеться в документі.
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