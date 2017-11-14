Коли засвітять головну ялинку Володимира





Про це розповів Ярослав Матвійчук під час брифінгу 4 грудня, - пише



Перший заступник наголосив, що відкриття планують традиційно провести до Дня Святого Миколая.



З міського бюджету також виділять кошти для оновлення прикрас на ялинці. Відповідне розпорядження видав міський голова 29 листопада.



“Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 8800,0 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) на закупівлю новорічних іграшок та допоміжних матеріалів до них для покращення естетичного вигляду головної ялинки міста.”, – йдеться в документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для Володимира-Волинського обрали головну ялинку міста. Дерево знайшли в приватному секторі і коштувало воно для міста 4 тисячі гривень.Про це розповівпід час брифінгу 4 грудня, - пише Буг Перший заступник наголосив, що відкриття планують традиційно провести до Дня Святого Миколая.З міського бюджету також виділять кошти для оновлення прикрас на ялинці. Відповідне розпорядження видав міський голова 29 листопада.“Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 8800,0 грн. (вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) на закупівлю новорічних іграшок та допоміжних матеріалів до них для покращення естетичного вигляду головної ялинки міста.”, – йдеться в документі.

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