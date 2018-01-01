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Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа

Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Фотограф-аматор, світлини якого не раз дивували своєю красою волинян, зазнімкував перші зимові дні у Володимир-Волинському районі.

Своїми світлинами Юрій Дехтяров поділився на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише Район.Володимир-Волинський.

Зима цьогоріч прийшла на Володимирщину вчасно, як і годиться із морозами та невеличким снігом.

Про себе фотограф розповідає коротко: «Я просто фотолюбитель, який дуже закоханий у свій рідний край...».

Пропонуємо і вам насолодитись чудовими світлинами.
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа

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Теги: фото, зима, Володимир-Волинський
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