Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа





Своїми світлинами Юрій Дехтяров поділився на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише



Зима цьогоріч прийшла на Володимирщину вчасно, як і годиться із морозами та невеличким снігом.



Про себе фотограф розповідає коротко: «Я просто фотолюбитель, який дуже закоханий у свій рідний край...».



Пропонуємо і вам насолодитись чудовими світлинами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотограф-аматор, світлини якого не раз дивували своєю красою волинян, зазнімкував перші зимові дні у Володимир-Волинському районі.Своїми світлинамиподілився на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише Район.Володимир-Волинський Зима цьогоріч прийшла на Володимирщину вчасно, як і годиться із морозами та невеличким снігом.Про себе фотограф розповідає коротко: «Я просто фотолюбитель, який дуже закоханий у свій рідний край...».Пропонуємо і вам насолодитись чудовими світлинами.

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