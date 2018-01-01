Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Сьогодні, 14:30
Фотограф-аматор, світлини якого не раз дивували своєю красою волинян, зазнімкував перші зимові дні у Володимир-Волинському районі.
Своїми світлинами Юрій Дехтяров поділився на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише Район.Володимир-Волинський.
Зима цьогоріч прийшла на Володимирщину вчасно, як і годиться із морозами та невеличким снігом.
Про себе фотограф розповідає коротко: «Я просто фотолюбитель, який дуже закоханий у свій рідний край...».
Пропонуємо і вам насолодитись чудовими світлинами.
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Своїми світлинами Юрій Дехтяров поділився на своїй сторінці у мережі Facebook, - пише Район.Володимир-Волинський.
Зима цьогоріч прийшла на Володимирщину вчасно, як і годиться із морозами та невеличким снігом.
Про себе фотограф розповідає коротко: «Я просто фотолюбитель, який дуже закоханий у свій рідний край...».
Пропонуємо і вам насолодитись чудовими світлинами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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