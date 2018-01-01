На Волині вилучили незаконні боєприпаси





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Зазначають, що їх виявили під час перевірки 3 листопада.



Набої вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного зберігання боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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