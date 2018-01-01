На Волині вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 19:38
У волинянина в сейфі виявили 43 набої до нарізної зброї калібру 5,6 мм, які зберігалися без відповідних документів.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що їх виявили під час перевірки 3 листопада.
Набої вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного зберігання боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що їх виявили під час перевірки 3 листопада.
Набої вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного зберігання боєприпасів слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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