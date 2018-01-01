вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв

На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв
На Київщині затримали псевдопрацівників СБУ, які нападали на елітні автомобілі і відбирали майно людей.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокуратури України Андрій Лисенко, - пише ТСН.

"Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в області затримано групу з 4 осіб, які здійснювали розбійні напади на території Київської області та міста Києва. "Розбійники з великої дороги", використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України, здійснювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, заволодівали майном водіїв та пасажирів", - повідомив він.

За даними Генпрокуратури, під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів.

Наразі зловмисники затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні розбоїв, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окремо Лисенко зазначив, що загалом учасникам банди загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банда, Київщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв
Сьогодні, 15:01
У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля
Сьогодні, 14:40
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Сьогодні, 14:30
Маємо передумови для розірвання договору про дружбу з РФ, – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО На Київщині чоловік гвалтував своїх доньок та знімав з ними порно. ФОТО. ВІДЕО
20 листопад, 15:14
Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО Поліцейські спіймали пару догхантерів, які катували тварин. ФОТО
15 листопад, 15:57
Поліція «накрила» банду, яка утримувала в рабстві майже сотню людей. ВІДЕО Поліція «накрила» банду, яка утримувала в рабстві майже сотню людей. ВІДЕО
13 листопад, 11:39
Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО Волинянин з бандою обкрадали магазини на Рівненщині. ФОТО
27 жовтень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
 0
Звіряче побиття у Дніпрі: п'яний батько відлупцював немовля
Сьогодні, 14:40
 0
Перші подихи зими на Волині у об'єктиві фотографа
Сьогодні, 14:30
 0
Маємо передумови для розірвання договору про дружбу з РФ, – Ігор Лапін
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8