На Київщині викрили чоловіків, які у формі СБУ вимагали гроші у водіїв

На Київщині затримали псевдопрацівників СБУ, які нападали на елітні автомобілі і відбирали майно людей.Про це заявив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокуратури України Андрій Лисенко, - пише ТСН."Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в області затримано групу з 4 осіб, які здійснювали розбійні напади на території Київської області та міста Києва. "Розбійники з великої дороги", використовуючи формений одяг, шеврони та підроблені посвідчення офіцерів Служби безпеки України, здійснювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи лише елітні автомобілі, заволодівали майном водіїв та пасажирів", - повідомив він.За даними Генпрокуратури, під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації та безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів.Наразі зловмисники затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні розбоїв, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Окремо Лисенко зазначив, що загалом учасникам банди загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.