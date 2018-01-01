У Луцьку зник студент з Африки





Хлопець навчається на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, - пише



28-річний Ґіфт Дьюб (Gift Thamsanqa Dube), вчиться на третьому курсі Луцького НТУ та проживає в гуртожитку №1 ЛНТУ на вул. Даньшина,8, що в Луцьку.



«Гіфт нормально вчився. Напередодні розійшовся з дівчиною. У суботу вийшов з гуртожитку, сказав що пішов прогулятись. Не взяв з собою документів, тільки паспорт своєї країни. Востаннє його бачили на вул. Ярощука, 30, в гуртожитку №3 СНУ. Він сказав друзям, що повертається в свій гуртожиток. Говорив про стрес, про те що йому треба подумати і очистити свій розум. Вийшов близько 22 години 1 грудня й досі не повернувся», - розповіли журналістам друзі.



За словами товаришів, Гіфт був одягнутий в чорну шкіряну куртку, темно-сірі штани і червоні кросівки.



Якщо хтось бачив молодого чоловіка просять зателефонувати за номерами +38 098 019 0347 (Зеті), +38 095 813 8348 (Світлана).

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