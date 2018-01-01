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У Луцьку відкрили новий пункт базування «швидкої»

У Луцьку відкрили новий пункт базування «швидкої»
У Луцьку відкрили новий пункт базування екстреної медичної допомоги.

Про це пише Волинська правда.

У липні цього року, після капітального ремонту, відчинила свої двері для мешканців луцького мікрорайону Вересневе нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3 КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

А сьогодні, 4 грудня тут відкрився і пункт базування екстреної медичної допомоги КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

У місті Луцьку це вже п’ятий пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.

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Теги: медицина, Луцьк
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