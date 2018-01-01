У Луцьку відкрили новий пункт базування «швидкої»
Сьогодні, 15:40
У Луцьку відкрили новий пункт базування екстреної медичної допомоги.
Про це пише Волинська правда.
У липні цього року, після капітального ремонту, відчинила свої двері для мешканців луцького мікрорайону Вересневе нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3 КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1».
А сьогодні, 4 грудня тут відкрився і пункт базування екстреної медичної допомоги КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
У місті Луцьку це вже п’ятий пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинська правда.
У липні цього року, після капітального ремонту, відчинила свої двері для мешканців луцького мікрорайону Вересневе нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3 КП «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №1».
А сьогодні, 4 грудня тут відкрився і пункт базування екстреної медичної допомоги КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
У місті Луцьку це вже п’ятий пункт базування бригад екстреної медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone
Сьогодні, 16:08
У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 16:01
У Луцьку відкрили новий пункт базування «швидкої»
Сьогодні, 15:40
У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
Медіа