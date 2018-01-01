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У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО

У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
У Луцьку вандали розбили скло на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковельській.

Про це пише ВолиньUA.

Місце де щодня лучани чекають на транспорт понівечили вандали. Зі слів мешканців, невідомі особи розбили скло і тепер в зимню погоду немає де сховатися від вітру.

Громада «Старого міста» вже звернулась до комунальної служби міста, аби відремонтували зупинку та навели лад довкола неї.
У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО

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Теги: вандал, Луцьк, зупинка
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