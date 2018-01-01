У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 16:01
У Луцьку вандали розбили скло на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковельській.
Про це пише ВолиньUA.
Місце де щодня лучани чекають на транспорт понівечили вандали. Зі слів мешканців, невідомі особи розбили скло і тепер в зимню погоду немає де сховатися від вітру.
Громада «Старого міста» вже звернулась до комунальної служби міста, аби відремонтували зупинку та навели лад довкола неї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ВолиньUA.
Місце де щодня лучани чекають на транспорт понівечили вандали. Зі слів мешканців, невідомі особи розбили скло і тепер в зимню погоду немає де сховатися від вітру.
Громада «Старого міста» вже звернулась до комунальної служби міста, аби відремонтували зупинку та навели лад довкола неї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька – виставка «Люди Свободи». ФОТО
Сьогодні, 16:20
У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone
Сьогодні, 16:08
У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 16:01
У Луцьку відкрили новий пункт базування «швидкої»
Сьогодні, 15:40
Медіа