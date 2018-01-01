У Луцьку невідомі розбили скло на зупинці. ФОТО





Про це пише



Місце де щодня лучани чекають на транспорт понівечили вандали. Зі слів мешканців, невідомі особи розбили скло і тепер в зимню погоду немає де сховатися від вітру.



Громада «Старого міста» вже звернулась до комунальної служби міста, аби відремонтували зупинку та навели лад довкола неї.



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