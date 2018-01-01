У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone
Сьогодні, 16:08
У Луцьку поліція викрила 28-річного грабіжника.
Пригода трапилася ще наприкінці вересня цього року, - інформує ГУНП у Волинській області.
Пізно ввечері на вулиці Даньшина невідомий побив та відібрав мобільний телефон «iPhone 6» у 18-річного місцевого жителя. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тис. грн. Зловмисник із місця події втік, потерпілий звернувся за допомогою до поліції.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством.
Оперативники встановили, що пограбування скоїв несудимий 28-річний житель обласного центру. Мобільний телефон вилучили.
Зловмиснику слідчі повідомили про підозру в скоєнні грабежу поєднаного із насильством, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Пригода трапилася ще наприкінці вересня цього року, - інформує ГУНП у Волинській області.
Пізно ввечері на вулиці Даньшина невідомий побив та відібрав мобільний телефон «iPhone 6» у 18-річного місцевого жителя. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тис. грн. Зловмисник із місця події втік, потерпілий звернувся за допомогою до поліції.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством.
Оперативники встановили, що пограбування скоїв несудимий 28-річний житель обласного центру. Мобільний телефон вилучили.
Зловмиснику слідчі повідомили про підозру в скоєнні грабежу поєднаного із насильством, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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