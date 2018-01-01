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У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone

У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone
У Луцьку поліція викрила 28-річного грабіжника.

Пригода трапилася ще наприкінці вересня цього року, - інформує ГУНП у Волинській області.

Пізно ввечері на вулиці Даньшина невідомий побив та відібрав мобільний телефон «iPhone 6» у 18-річного місцевого жителя. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тис. грн. Зловмисник із місця події втік, потерпілий звернувся за допомогою до поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством.

Оперативники встановили, що пограбування скоїв несудимий 28-річний житель обласного центру. Мобільний телефон вилучили.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру в скоєнні грабежу поєднаного із насильством, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.






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Теги: грабіжник, лучанин
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