У Луцьку зловили грабіжника, який відібрав у юнака iPhone

У Луцьку поліція викрила 28-річного грабіжника.Пригода трапилася ще наприкінці вересня цього року, - інформує ГУНП у Волинській області.Пізно ввечері на вулиці Даньшина невідомий побив та відібрав мобільний телефон «iPhone 6» у 18-річного місцевого жителя. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тис. грн. Зловмисник із місця події втік, потерпілий звернувся за допомогою до поліції.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж поєднаний із насильством.Оперативники встановили, що пограбування скоїв несудимий 28-річний житель обласного центру. Мобільний телефон вилучили.Зловмиснику слідчі повідомили про підозру в скоєнні грабежу поєднаного із насильством, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.