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Волинським шахтарям з вересня боргують зарплату

Волинським шахтарям з вересня боргують зарплату
Волинським гірникам боргують заробітну плату.

Про це розповів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” Андрій Пилипюк, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Він розповів, що заробітна плата виплачена 25 відсотків за жовтень для «промгрупи» і 50 відсотків за вересень «не промгрупа».

«Ми щотижня платимо по 0,25 фонду, тобто по 0,25 відсотків і дотримуємося цього графіка поки що без збоїв. До нового року плануємо отримати кошти держпідтримки на зарплату. В планах є у новий рік піти без заборгованості, якщо держава не підведе з тими коштами», - мовив Андрій Пилипюк.

Зі слів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло сучасне обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн. Андрій Пилипюк розповів, що копальня отримала два з половиною кілометри нової конвеєрної стрічки, решту обладнання капітально відремонтували.

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Теги: гірники, зарплата
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