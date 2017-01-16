Волинським шахтарям з вересня боргують зарплату





Про це розповів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” Андрій Пилипюк, - йдеться у сюжеті



Він розповів, що заробітна плата виплачена 25 відсотків за жовтень для «промгрупи» і 50 відсотків за вересень «не промгрупа».



«Ми щотижня платимо по 0,25 фонду, тобто по 0,25 відсотків і дотримуємося цього графіка поки що без збоїв. До нового року плануємо отримати кошти держпідтримки на зарплату. В планах є у новий рік піти без заборгованості, якщо держава не підведе з тими коштами», - мовив Андрій Пилипюк.



Зі слів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло сучасне обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн. Андрій Пилипюк розповів, що копальня отримала два з половиною кілометри нової конвеєрної стрічки, решту обладнання капітально відремонтували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинським гірникам боргують заробітну плату.Про це розповів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” Андрій Пилипюк, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Він розповів, що заробітна плата виплачена 25 відсотків за жовтень для «промгрупи» і 50 відсотків за вересень «не промгрупа».«Ми щотижня платимо по 0,25 фонду, тобто по 0,25 відсотків і дотримуємося цього графіка поки що без збоїв. До нового року плануємо отримати кошти держпідтримки на зарплату. В планах є у новий рік піти без заборгованості, якщо держава не підведе з тими коштами», - мовив Андрій Пилипюк.Зі слів в.о. генерального директора ДП “Волиньвугілля” на шахту «Бужанська» від інвестора надійшло сучасне обладнання – конвеєрна стрічка та прохідницький комбайн. Андрій Пилипюк розповів, що копальня отримала два з половиною кілометри нової конвеєрної стрічки, решту обладнання капітально відремонтували.

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