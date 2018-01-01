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«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО

«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО
У Луцьку в районі тролейбусного депо біля сміттєвих контейнерів утворилися гори непотребу.

Про це у спільноті "Луцьк то є Луцьк" повідомила Діана Свіст.

"Гордість території поблизу тролейбусного депо і Політехнічного корпусу". Таке враження, що свинство, вже в крові!!! Навіть огорожа і покриття не допомагає!!! То безхатченки щодня переривають, але... ось такий вигляд не тільки наслідки безхатченків, а й самих "людей" Звертаюся до комунальників!!! Зверніть увагу на проблему, і позбавтеся її", - йдеться у дописі.

«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО
«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО
«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій
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