«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 16:49
У Луцьку в районі тролейбусного депо біля сміттєвих контейнерів утворилися гори непотребу.
Про це у спільноті "Луцьк то є Луцьк" повідомила Діана Свіст.
"Гордість території поблизу тролейбусного депо і Політехнічного корпусу". Таке враження, що свинство, вже в крові!!! Навіть огорожа і покриття не допомагає!!! То безхатченки щодня переривають, але... ось такий вигляд не тільки наслідки безхатченків, а й самих "людей" Звертаюся до комунальників!!! Зверніть увагу на проблему, і позбавтеся її", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Луцьк то є Луцьк" повідомила Діана Свіст.
"Гордість території поблизу тролейбусного депо і Політехнічного корпусу". Таке враження, що свинство, вже в крові!!! Навіть огорожа і покриття не допомагає!!! То безхатченки щодня переривають, але... ось такий вигляд не тільки наслідки безхатченків, а й самих "людей" Звертаюся до комунальників!!! Зверніть увагу на проблему, і позбавтеся її", - йдеться у дописі.
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