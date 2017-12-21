вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи будуть новорічні ялинки у областях України з воєнним станом

Чи будуть новорічні ялинки у областях України з воєнним станом
У більшості областей України, у яких вже тиждень діє воєнний стан, не планують скасовувати заходи, присвячені новорічним святами.

Лише у Запорізькій області програма святкування буде скорочена. Щодо встановлення новорічних ялинок та святкування в областях та містах УНН розповіли в обласних державних адміністраціях, - пише УНН.

Так, у населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської областей встановлять новорічні ялинки. Масові заходи скасовувати не планується. Однак у Запорізькій області питання проведення святкових заходів наразі обговорюється.

"Ялинка стоятиме, вона буде офіційно відкрита. Але щоб кожен день було свято – такого не буде. У зв'язку з воєнним станом програма святкових заходів дуже сильно скорочена практично до нуля", – повідомили у Запорізькій ОДА.

А у Донецькій області плануються шкільні та масові заходи. Цього року до Дня святого Миколая будуть діяти дві резиденції.

"У кожному місті буде своя ялинка і своє свято. Резиденції діятимуть з 10 грудня до 19 грудня на півдні області, у Маріуполі, і на півночі, у Костянтинівці. З 1 грудня працюють так звані фабрики святого Миколая", – зазначили в ОДА.

У центрі Харкова, на площі, вже завершується встановлення новорічної ялинки. У кожному населеному пункті Луганської області встановлять ялинку, відкриття якої заплановано на 19 грудня, а новорічні свята там розпочнуться з 12 грудня. У центральному міському парку Вінниці також 19 грудня відбудеться відкриття ялинки, вона стоятиме до 13 січня.

"Також не скасовується і щорічна губернаторська новорічна ялинка, яка проходить в театрі Садовського для дітей з малозабезпечених верств населення, дітей учасників АТО, багатодітних родин", – уточнили у Вінницькій ОДА.

А у Чернігові ялинка вже стоїть на площі, наразі закінчується облаштування містечка, де відбудуться святкування. Відкриття ялинки планується "ближче до свят".

Інформацію щодо святкування в Одеській, Сумській та Миколаївській областях УНН наразі уточнює.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: святкування, Новий рік, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У згорілій хаті на Волині знайшли труп
Сьогодні, 17:27
У масовій бійці на Волині постраждали дві жінки
Сьогодні, 17:21
Чи будуть новорічні ялинки у областях України з воєнним станом
Сьогодні, 17:15
«Свинство вже в крові»: у Луцьку скаржаться на гори сміття біля контейнерів. ФОТО
Сьогодні, 16:49
Волинським шахтарям з вересня боргують зарплату
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
03 грудень, 12:30
Новорічні ялинки України. ВІДЕО Новорічні ялинки України. ВІДЕО
02 січень, 15:05
У Луцьку засяяла ще одна новорічна ялинка. ФОТО У Луцьку засяяла ще одна новорічна ялинка. ФОТО
21 грудень, 2017, 11:32
«На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька «На колір і смак товариш не всяк», – посадовець про «головну» ялинку Луцька
20 грудень, 2017, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки волиняни боргують за комуналку
Сьогодні, 18:43
 0
Коли засвітять головну ялинку Володимира
Сьогодні, 18:33
 0
У «Промені» відбудеться виставка «У боротьбі за незалежність»*
Сьогодні, 18:14
 0
На луцькому ринку знайшли десятки кілограмів нелегальної риби. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8