Чи будуть новорічні ялинки у областях України з воєнним станом





Лише у Запорізькій області програма святкування буде скорочена. Щодо встановлення новорічних ялинок та святкування в областях та містах УНН розповіли в обласних державних адміністраціях, - пише



Так, у населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської областей встановлять новорічні ялинки. Масові заходи скасовувати не планується. Однак у Запорізькій області питання проведення святкових заходів наразі обговорюється.



"Ялинка стоятиме, вона буде офіційно відкрита. Але щоб кожен день було свято – такого не буде. У зв'язку з воєнним станом програма святкових заходів дуже сильно скорочена практично до нуля", – повідомили у Запорізькій ОДА.



А у Донецькій області плануються шкільні та масові заходи. Цього року до Дня святого Миколая будуть діяти дві резиденції.



"У кожному місті буде своя ялинка і своє свято. Резиденції діятимуть з 10 грудня до 19 грудня на півдні області, у Маріуполі, і на півночі, у Костянтинівці. З 1 грудня працюють так звані фабрики святого Миколая", – зазначили в ОДА.



У центрі Харкова, на площі, вже завершується встановлення новорічної ялинки. У кожному населеному пункті Луганської області встановлять ялинку, відкриття якої заплановано на 19 грудня, а новорічні свята там розпочнуться з 12 грудня. У центральному міському парку Вінниці також 19 грудня відбудеться відкриття ялинки, вона стоятиме до 13 січня.



"Також не скасовується і щорічна губернаторська новорічна ялинка, яка проходить в театрі Садовського для дітей з малозабезпечених верств населення, дітей учасників АТО, багатодітних родин", – уточнили у Вінницькій ОДА.



А у Чернігові ялинка вже стоїть на площі, наразі закінчується облаштування містечка, де відбудуться святкування. Відкриття ялинки планується "ближче до свят".



Інформацію щодо святкування в Одеській, Сумській та Миколаївській областях УНН наразі уточнює.



Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.



У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У більшості областей України, у яких вже тиждень діє воєнний стан, не планують скасовувати заходи, присвячені новорічним святами.Лише у Запорізькій області програма святкування буде скорочена. Щодо встановлення новорічних ялинок та святкування в областях та містах УНН розповіли в обласних державних адміністраціях, - пише УНН Так, у населених пунктах Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської областей встановлять новорічні ялинки. Масові заходи скасовувати не планується. Однак у Запорізькій області питання проведення святкових заходів наразі обговорюється."Ялинка стоятиме, вона буде офіційно відкрита. Але щоб кожен день було свято – такого не буде. У зв'язку з воєнним станом програма святкових заходів дуже сильно скорочена практично до нуля", – повідомили у Запорізькій ОДА.А у Донецькій області плануються шкільні та масові заходи. Цього року до Дня святого Миколая будуть діяти дві резиденції."У кожному місті буде своя ялинка і своє свято. Резиденції діятимуть з 10 грудня до 19 грудня на півдні області, у Маріуполі, і на півночі, у Костянтинівці. З 1 грудня працюють так звані фабрики святого Миколая", – зазначили в ОДА.У центрі Харкова, на площі, вже завершується встановлення новорічної ялинки. У кожному населеному пункті Луганської області встановлять ялинку, відкриття якої заплановано на 19 грудня, а новорічні свята там розпочнуться з 12 грудня. У центральному міському парку Вінниці також 19 грудня відбудеться відкриття ялинки, вона стоятиме до 13 січня."Також не скасовується і щорічна губернаторська новорічна ялинка, яка проходить в театрі Садовського для дітей з малозабезпечених верств населення, дітей учасників АТО, багатодітних родин", – уточнили у Вінницькій ОДА.А у Чернігові ялинка вже стоїть на площі, наразі закінчується облаштування містечка, де відбудуться святкування. Відкриття ялинки планується "ближче до свят".Інформацію щодо святкування в Одеській, Сумській та Миколаївській областях УНН наразі уточнює.Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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