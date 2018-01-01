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Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*

Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
У ТРЦ «ПортCity» наближається свято!

14-15 грудня у нашому комплексі відбудеться новорічний handmade-ярмарок, де Ви зможете придбати оригінальні речі, як для себе, так і на подарунок близьким людям.

Також на Вас чекатимуть цікаві майстер-класи, де можна навчитися робити маленькі подарунки рідним своїми руками.

Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity»!

Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Порт сіті
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