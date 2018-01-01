Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:16
У ТРЦ «ПортCity» наближається свято!
14-15 грудня у нашому комплексі відбудеться новорічний handmade-ярмарок, де Ви зможете придбати оригінальні речі, як для себе, так і на подарунок близьким людям.
Також на Вас чекатимуть цікаві майстер-класи, де можна навчитися робити маленькі подарунки рідним своїми руками.
Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity»!
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14-15 грудня у нашому комплексі відбудеться новорічний handmade-ярмарок, де Ви зможете придбати оригінальні речі, як для себе, так і на подарунок близьким людям.
Також на Вас чекатимуть цікаві майстер-класи, де можна навчитися робити маленькі подарунки рідним своїми руками.
Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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