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Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО

Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО
На Житомирщині автівку з волинянами занесло у кювет.

Вранці 3 грудня на автодорозі Київ-Ковель, неподалік с. Новоселиці Житомирської області сталася аварія, - повідомили у прес-службі житомирської поліції.

Водій автомобіля «SsangYong Kyron», 23-річний житель Волині, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет.

Унаслідок ДТП травми, попередньо - у вигляді забоїв, отримали керманич та двоє його пасажирів, 17-річна та 18-річний жителі Волинської області.

Усіх трьох доставили до Малинської міськрайлікарні для діагностики та надання допомоги.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО
Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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