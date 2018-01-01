Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО
Сьогодні, 17:52
На Житомирщині автівку з волинянами занесло у кювет.
Вранці 3 грудня на автодорозі Київ-Ковель, неподалік с. Новоселиці Житомирської області сталася аварія, - повідомили у прес-службі житомирської поліції.
Водій автомобіля «SsangYong Kyron», 23-річний житель Волині, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет.
Унаслідок ДТП травми, попередньо - у вигляді забоїв, отримали керманич та двоє його пасажирів, 17-річна та 18-річний жителі Волинської області.
Усіх трьох доставили до Малинської міськрайлікарні для діагностики та надання допомоги.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Вранці 3 грудня на автодорозі Київ-Ковель, неподалік с. Новоселиці Житомирської області сталася аварія, - повідомили у прес-службі житомирської поліції.
Водій автомобіля «SsangYong Kyron», 23-річний житель Волині, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет.
Унаслідок ДТП травми, попередньо - у вигляді забоїв, отримали керманич та двоє його пасажирів, 17-річна та 18-річний жителі Волинської області.
Усіх трьох доставили до Малинської міськрайлікарні для діагностики та надання допомоги.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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