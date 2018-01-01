Троє волинян травмувалися в аварії на Житомирщині. ФОТО

На Житомирщині автівку з волинянами занесло у кювет.Вранці 3 грудня на автодорозі Київ-Ковель, неподалік с. Новоселиці Житомирської області сталася аварія, - повідомили у прес-службі житомирської поліції.Водій автомобіля «SsangYong Kyron», 23-річний житель Волині, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з’їхав у кювет.Унаслідок ДТП травми, попередньо - у вигляді забоїв, отримали керманич та двоє його пасажирів, 17-річна та 18-річний жителі Волинської області.Усіх трьох доставили до Малинської міськрайлікарні для діагностики та надання допомоги.Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.