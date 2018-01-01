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Суд над Зайцевою: зі справи зникли документи

Суд над Зайцевою: зі справи зникли документи
Cудмeдекcпeрт у справі про смертельну аварію в Харкові на вулиці Сумській не отримав необхідних документів.

Мова йде про акт огляду фігурантки Олени Зайцевої чи будь-які інші документи з лабораторними дослідженнями, повідомила у Facebook журналіст Тетяна Доцяк, - повідомляє Gazeta.ua

"Судово-медичному експерту не передали жодного документу про знайдені опіати чи огляд наркологом. Це значить, їм просто ні з чого було робити висновок - вони про це й написали в судово-медичній експертизі. Це значить, що все це робилося слідчими ще під час слідства. Значить, що прокурор не міг цього не бачити, але чомусь не повернув недороблені експертизи назад. Ні під час слідства, ні під час суду", - пише Доцяк.

У прокурора була можливість виправитися минулого засідання і підтримати клопотання адвоката Геннадія Дронова про нову експертизу, на яку, врешті, надати всі документи й об`єктивно встановити - чи був стан наркотичного сп'яніння.

Але прокурор був проти. Як і адвокати Зайцевої.

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Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
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