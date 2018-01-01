Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною
Сьогодні, 19:33
У Луцьку шукають студента із Зімбабве Гіфта Дубе.
Хлопець навчається на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
28-річний Ґіфт Дьюб, вчиться на третьому курсі Луцького НТУ та проживає в гуртожитку №1 ЛНТУ на вул. Даньшина,8, що в Луцьку.
За словами товаришів, Гіфт був одягнутий в чорну шкіряну куртку, темно-сірі штани і червоні кросівки.
Кажуть, напередодні він розійшовся зі своєю дівчиною, батько якої був категорично проти їхніх стосунків.
У гуртожитку розповіли, що Гіфт - спокійний товариський хлопець.
Детальніше - у сюжеті.
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Хлопець навчається на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
28-річний Ґіфт Дьюб, вчиться на третьому курсі Луцького НТУ та проживає в гуртожитку №1 ЛНТУ на вул. Даньшина,8, що в Луцьку.
За словами товаришів, Гіфт був одягнутий в чорну шкіряну куртку, темно-сірі штани і червоні кросівки.
Кажуть, напередодні він розійшовся зі своєю дівчиною, батько якої був категорично проти їхніх стосунків.
У гуртожитку розповіли, що Гіфт - спокійний товариський хлопець.
Детальніше - у сюжеті.
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Коментарі 1
Панятно проти, а який нормальний батько був би радий появі зятя негра???
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