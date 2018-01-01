Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною

Гіфта Дубе.



Хлопець навчається на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, - йдеться у сюжеті



28-річний Ґіфт Дьюб, вчиться на третьому курсі Луцького НТУ та проживає в гуртожитку №1 ЛНТУ на вул. Даньшина,8, що в Луцьку.



За словами товаришів, Гіфт



Кажуть, напередодні він розійшовся зі своєю дівчиною, батько якої був категорично проти їхніх стосунків.



У гуртожитку розповіли, що Гіфт - спокійний товариський хлопець.



Детальніше - у сюжеті.





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