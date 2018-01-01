вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною

Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною
У Луцьку шукають студента із Зімбабве Гіфта Дубе.

Хлопець навчається на факультеті комп'ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

28-річний Ґіфт Дьюб, вчиться на третьому курсі Луцького НТУ та проживає в гуртожитку №1 ЛНТУ на вул. Даньшина,8, що в Луцьку.

За словами товаришів, Гіфт був одягнутий в чорну шкіряну куртку, темно-сірі штани і червоні кросівки.

Кажуть, напередодні він розійшовся зі своєю дівчиною, батько якої був категорично проти їхніх стосунків.

У гуртожитку розповіли, що Гіфт - спокійний товариський хлопець.

Детальніше - у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Панятно проти, а який нормальний батько був би радий появі зятя негра???
Відповісти
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 19:43
На Волині вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 19:38
Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною
Сьогодні, 19:33
Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку зник студент з Африки У Луцьку зник студент з Африки
Сьогодні, 14:52
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
20 листопад, 11:29
У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО У Луцьку поліцейські розшукали бабусю, яка загубилася. ФОТО
19 листопад, 17:28
Стрілянина на автомийці у Луцьку: затримали чотирьох учасників Стрілянина на автомийці у Луцьку: затримали чотирьох учасників
15 листопад, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд над Зайцевою: зі справи зникли документи
Сьогодні, 19:59
 0
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Сьогодні, 19:43
 0
На Волині вилучили незаконні боєприпаси
Сьогодні, 19:38
 0
Зникнення студента-іноземця у Луцьку: напередодні хлопець розійшовся з дівчиною
Сьогодні, 19:33
 0
Лучан кличуть на новорічний handmade-ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8