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Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти

Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Декан хімічного факультету СНУ імені Лесі Українки Олег Парасюк потрапив до реанімації.

Наразі він перебуває у тяжкому стані. Про це у Facebook повідомила Olga Velichko.

"ТЕРМІНОВО просимо про допомогу! Дорогі друзі, студенти, випускники хімічного факультету та небайдужі люди! Декан хімічного факультету, люблячий чоловік та батько трьох діток, науковець, завжди розуміючий викладач та просто хороша людина, Олег Васильович Парасюк потрапив до реанімаційного відділення Луцької міської лікарні та знаходиться у тяжкому стані. При можливості, кошти можна перерахувати на картку дружини, Яни Миколаївни Парасюк: 4149 4378 6097 8251", - йдеться у повідомленні.

Усіх небайдужих просять допомогти фінансово, а також морально.

"Також, щиро просимо помолитися за здоров`я нашого декана. Нехай Бог допоможе Олегу Васильовичу якнайшвидше одужати", - повідомила Ольга.



Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти

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Теги: допомога, гроші, фінанси, благодійність
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