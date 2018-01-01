Волиняни вибороли призові місця на змаганнях з вільної боротьби





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На чемпіонаті України учень Волинської обласної ШВСМ Михайло Даценко у ваговій категорії 125 кг виборов друге місце. Третє місце у ваговій категорії 79 кг здобув вихованець КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ковельської міської ради» Тимур Романюк.



За підсумками кубку України серед жінок призерами змагань стали:



– Лілія Горішна – 1-ше місце (вагова категорія 53 кг), ВОШВСМ;

– Анастасія Остапук – 1-ше місце (вагова категорія 59 кг), ВОШВСМ;

– Ірина Остапук – 2-ге місце місце (вагова категорія 62 кг), ВОШВСМ;



У загальнокомандному заліку команда Волинської області на кубку України серед жінок зайняла 4 місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Успішно виступили волинські команди на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та на кубку України серед жінок.Про це пише Волинь Online На чемпіонаті України учень Волинської обласної ШВСМу ваговій категорії 125 кг виборов друге місце. Третє місце у ваговій категорії 79 кгКЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ковельської міської ради»За підсумками кубку України серед жінок призерами змагань стали:– 1-ше місце (вагова категорія 53 кг), ВОШВСМ;– 1-ше місце (вагова категорія 59 кг), ВОШВСМ;– 2-ге місце місце (вагова категорія 62 кг), ВОШВСМ;У загальнокомандному заліку команда Волинської області на кубку України серед жінок зайняла 4 місце.

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