Волиняни вибороли призові місця на змаганнях з вільної боротьби
Сьогодні, 20:50
Успішно виступили волинські команди на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та на кубку України серед жінок.
Про це пише Волинь Online.
На чемпіонаті України учень Волинської обласної ШВСМ Михайло Даценко у ваговій категорії 125 кг виборов друге місце. Третє місце у ваговій категорії 79 кг здобув вихованець КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ковельської міської ради» Тимур Романюк.
За підсумками кубку України серед жінок призерами змагань стали:
– Лілія Горішна – 1-ше місце (вагова категорія 53 кг), ВОШВСМ;
– Анастасія Остапук – 1-ше місце (вагова категорія 59 кг), ВОШВСМ;
– Ірина Остапук – 2-ге місце місце (вагова категорія 62 кг), ВОШВСМ;
У загальнокомандному заліку команда Волинської області на кубку України серед жінок зайняла 4 місце.
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Про це пише Волинь Online.
На чемпіонаті України учень Волинської обласної ШВСМ Михайло Даценко у ваговій категорії 125 кг виборов друге місце. Третє місце у ваговій категорії 79 кг здобув вихованець КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ковельської міської ради» Тимур Романюк.
За підсумками кубку України серед жінок призерами змагань стали:
– Лілія Горішна – 1-ше місце (вагова категорія 53 кг), ВОШВСМ;
– Анастасія Остапук – 1-ше місце (вагова категорія 59 кг), ВОШВСМ;
– Ірина Остапук – 2-ге місце місце (вагова категорія 62 кг), ВОШВСМ;
У загальнокомандному заліку команда Волинської області на кубку України серед жінок зайняла 4 місце.
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