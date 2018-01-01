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Волиняни вибороли призові місця на змаганнях з вільної боротьби

Волиняни вибороли призові місця на змаганнях з вільної боротьби
Успішно виступили волинські команди на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та на кубку України серед жінок.

Про це пише Волинь Online.

На чемпіонаті України учень Волинської обласної ШВСМ Михайло Даценко у ваговій категорії 125 кг виборов друге місце. Третє місце у ваговій категорії 79 кг здобув вихованець КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ковельської міської ради» Тимур Романюк.

За підсумками кубку України серед жінок призерами змагань стали:

Лілія Горішна – 1-ше місце (вагова категорія 53 кг), ВОШВСМ;
Анастасія Остапук – 1-ше місце (вагова категорія 59 кг), ВОШВСМ;
Ірина Остапук – 2-ге місце місце (вагова категорія 62 кг), ВОШВСМ;

У загальнокомандному заліку команда Волинської області на кубку України серед жінок зайняла 4 місце.


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Теги: спорт, Волинь
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