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Відомо, хто може очолити ОТГ під Луцьком

Відомо, хто може очолити ОТГ під Луцьком
На посаду голови Гіркополонківської ОТГ Луцького району претендують три кандидати.

Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.

Мешканці Гіркополонківської ОТГ очікують виборів 23 грудня, сподіваючись на поліпшення добробуту. Першочергові потреби жителів ОТГ: ремонт доріг, централізоване водопостачання, встановлення банкоматів та демонтаж аварійного приміщення.

Ім'я нового очільника, на плечі якого й ляже вирішення цих проблем, невдовзі стане відомим, адже виборчий процес у самому розпалі.

На посаду сільського голови претендують три кандидати : Вадим Веремчук, Ніна Симонович та Микола Собуцький.

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Теги: вибори, Волинь
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Коментарі 1
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а тіпа раніше не відомо було? ви ж самі це писали!"!!!
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