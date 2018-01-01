Відомо, хто може очолити ОТГ під Луцьком





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Мешканці Гіркополонківської ОТГ очікують виборів 23 грудня, сподіваючись на поліпшення добробуту. Першочергові потреби жителів ОТГ: ремонт доріг, централізоване водопостачання, встановлення банкоматів та демонтаж аварійного приміщення.



Ім'я нового очільника, на плечі якого й ляже вирішення цих проблем, невдовзі стане відомим, адже виборчий процес у самому розпалі.



На посаду сільського голови претендують три кандидати : Вадим Веремчук, Ніна Симонович та Микола Собуцький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На посаду голови Гіркополонківської ОТГ Луцького району претендують три кандидати.Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.Мешканці Гіркополонківської ОТГ очікують виборів 23 грудня, сподіваючись на поліпшення добробуту. Першочергові потреби жителів ОТГ: ремонт доріг, централізоване водопостачання, встановлення банкоматів та демонтаж аварійного приміщення.Ім'я нового очільника, на плечі якого й ляже вирішення цих проблем, невдовзі стане відомим, адже виборчий процес у самому розпалі.На посаду сільського голови претендують три кандидати :та

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