Відомо, хто може очолити ОТГ під Луцьком
Сьогодні, 22:26
На посаду голови Гіркополонківської ОТГ Луцького району претендують три кандидати.
Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.
Мешканці Гіркополонківської ОТГ очікують виборів 23 грудня, сподіваючись на поліпшення добробуту. Першочергові потреби жителів ОТГ: ремонт доріг, централізоване водопостачання, встановлення банкоматів та демонтаж аварійного приміщення.
Ім'я нового очільника, на плечі якого й ляже вирішення цих проблем, невдовзі стане відомим, адже виборчий процес у самому розпалі.
На посаду сільського голови претендують три кандидати : Вадим Веремчук, Ніна Симонович та Микола Собуцький.
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Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.
Мешканці Гіркополонківської ОТГ очікують виборів 23 грудня, сподіваючись на поліпшення добробуту. Першочергові потреби жителів ОТГ: ремонт доріг, централізоване водопостачання, встановлення банкоматів та демонтаж аварійного приміщення.
Ім'я нового очільника, на плечі якого й ляже вирішення цих проблем, невдовзі стане відомим, адже виборчий процес у самому розпалі.
На посаду сільського голови претендують три кандидати : Вадим Веремчук, Ніна Симонович та Микола Собуцький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а тіпа раніше не відомо було? ви ж самі це писали!"!!!
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