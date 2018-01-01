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У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому

У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому
Луцький історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала старовинну світлину луцької «Венеції».

Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.

«Луцька «Венеція», 1930-ті. Зліва можемо побачити кірху та Покровську церкву. Там, де вода, на передньому плані, певно, Старий ринок», - написла Яцечко-Блаженко.

У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому

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Теги: історія, Луцьк
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