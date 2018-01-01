У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому

Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала старовинну світлину луцької «Венеції».



Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.



«Луцька «Венеція», 1930-ті. Зліва можемо побачити кірху та Покровську церкву. Там, де вода, на передньому плані, певно, Старий ринок», - написла Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький історик і краєзнавецьопублікувала старовинну світлину луцької «Венеції».Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.«Луцька «Венеція», 1930-ті. Зліва можемо побачити кірху та Покровську церкву. Там, де вода, на передньому плані, певно, Старий ринок», - написла Яцечко-Блаженко.

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