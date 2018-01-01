У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому
Сьогодні, 23:05
Луцький історик і краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко опублікувала старовинну світлину луцької «Венеції».
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Луцька «Венеція», 1930-ті. Зліва можемо побачити кірху та Покровську церкву. Там, де вода, на передньому плані, певно, Старий ринок», - написла Яцечко-Блаженко.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Луцька «Венеція», 1930-ті. Зліва можемо побачити кірху та Покровську церкву. Там, де вода, на передньому плані, певно, Старий ринок», - написла Яцечко-Блаженко.
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