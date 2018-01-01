5 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає адвокат(на фото).5 грудня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Михайло і Петро.У світі сьогодні відзначають Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).У нашій державі 5 грудня - День працівників статистики в Україні.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.Цього дня у 1910 році народився почесний лучанин, організатор становлення і розвитку харчової промисловості на Волині Михайло Корчев.На Волині 5 грудня 1995 року зареєстрували газету «Луцький замок», перший номер якої вийшов у лютому 1996-го.