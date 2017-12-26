Скільки у Луцьку коштуватиме прикрасити новорічну ялинку





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Обираючи новорічну ялинку, найперше варто визначитися: штучну чи живу. Одна і інша має свої плюси та мінуси. Штучні - «раз купив і надовго», проте вони не мають того лісового запаху і «аромату» Нового року. Та і за ціною вони значно дорожчі, ніж живі. Живі ялинки – гарно пахнуть, проте голки можуть швидко осипатися.

Штучні ялинки у крамницях дешевих товарів – різної висоти. Цінова політика відповідно теж різна. Проте якість, звичайно ж, бажає бути кращою. 20 сантиметрові ялиночки можна купити за 30 гривень. Метрові та вище від 99 гривень до 300.



У звичайних магазинах та супермаркетах штучні ялинки можна придбати в середньому від 500 гривень. Все залежить від висоти ялинки. Якісно виготовлена метрова красуня, яка тішитиме свого власника не один рік, обійдеться, приміром, у тисячу – півтори.



Ціни на живі ялинки не дуже відрізняються від минулорічних. Погонний метр хвойного дерева коштує у лісгоспах 60-70 гривень.



На ялинкових «ринках» ціна буде вищою.



Ялинкові прикраси вражають своїм розмаїттям і, відповідно, ціновою політикою. Здебільшого на ринках продають пластмасові іграшки, бо, як зазначають продавці, купити їх може собі дозволити більша кількість людей. Такі ялинкові прикраси є більш практичними, бо не б'ються, як скляні. І вони дешевші, а ніж вироби зі скла.



Маленьку іграшку у вигляді кульки можна купити за 2 гривні 50 копійок. Більші за розміром коштують 5 – 10 гривень за штуку. Набори із 6 – 8 кульок продають за 40 – 100 гривень. Якщо на ялинковій прикрасі є малюнок, то за неї доведеться віддати від 120 гривень.



Головною прикрасою ялинки вважають «зірку», яку вішають на вершину хвойного дерева. Вона обійдеться щонайменше у 50-60 гривень.



Скляні іграшки значно дорожчі. Звичайна скляна кулька коштує від 50 гривень, в залежності від розміру. Наявний на ній розпис різко піднімає її мінімальну вартість вдвічі, а то й в тричі. Ціни на гірлянди, котрі блимають кольоровими або ж однотонними вогниками, залежать від їхньої довжини.



Метрова гірлянда, куплена на ринку, обійдеться у 90 – 100 гривень, двометрова, в середньому у 150, а триметрова у 250 – 300 гривень мінімум. У магазинах дешевих товарів можна придбати невеличку гірлянду і за 29 гривень.



Метр гірлянди, яку ми звикли називати «дощик» продавці оцінюють у мінімум 9 – 15 гривень. Вартість залежить від її «пишності».



За словами продавців популярністю, окрім іграшок і гірлянд у лучан користуються і статуетки та фігурки символа майбутнього року – свині. Ціни на них залежать від розміру та матеріалу з якого вони виготовлені. Найдешевшими є пластмасові фігурки, трішки дорожче коштують «поросята» із тканини, а найдорожчими є фарфорові вироби.



Фігурки «Діда Мороза» та «Снігурки» майже відсутні на ринкових розкладках. Частіше трапляються іграшкові «Санта-Клауси». Проте, в одному із магазинів дешевих товарів все ж продають пару «Діда Мороза» та «Снігурки». Проте, ціна за неї відверто «кусається» - 800 гривень. Фігурок Святого Миколая у продажу немає.



Отож, якщо додати вартість усіх атрибутів оздоблення новорічної ялинки, то ми отримаємо нічогеньку суму, яку лучанам доведеться витратити, аби в їхніх домівках сяяла зелена красуня. Тож, якщо мешканець обласного центру забажає придбати штучну метрову ялинку за 300 гривень, 25 пластмасових іграшок за 10 гривень за штуку, метр гірлянди – «блимавки» за 100 гривень та метр «дощику» за 15, то його гаманець схудне на 665 гривень.



Якщо ж захоче «поставити» вдома живу ялинку, до прикладу за 100 гривень за метр, та додасть такий же набір прикрас, то йому доведеться викласти за головний атрибут новорічно-різдвяних свят мінімум 465 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти підрахували, у скільки обійдеться лучанам цього року ялинка та прикраси до неї.Про це повідомляє Твій портал Обираючи новорічну ялинку, найперше варто визначитися: штучну чи живу. Одна і інша має свої плюси та мінуси. Штучні - «раз купив і надовго», проте вони не мають того лісового запаху і «аромату» Нового року. Та і за ціною вони значно дорожчі, ніж живі. Живі ялинки – гарно пахнуть, проте голки можуть швидко осипатися.Штучні ялинки у крамницях дешевих товарів – різної висоти. Цінова політика відповідно теж різна. Проте якість, звичайно ж, бажає бути кращою. 20 сантиметрові ялиночки можна купити за 30 гривень. Метрові та вище від 99 гривень до 300.У звичайних магазинах та супермаркетах штучні ялинки можна придбати в середньому від 500 гривень. Все залежить від висоти ялинки. Якісно виготовлена метрова красуня, яка тішитиме свого власника не один рік, обійдеться, приміром, у тисячу – півтори.Ціни на живі ялинки не дуже відрізняються від минулорічних. Погонний метр хвойного дерева коштує у лісгоспах 60-70 гривень.На ялинкових «ринках» ціна буде вищою.Ялинкові прикраси вражають своїм розмаїттям і, відповідно, ціновою політикою. Здебільшого на ринках продають пластмасові іграшки, бо, як зазначають продавці, купити їх може собі дозволити більша кількість людей. Такі ялинкові прикраси є більш практичними, бо не б'ються, як скляні. І вони дешевші, а ніж вироби зі скла.Маленьку іграшку у вигляді кульки можна купити за 2 гривні 50 копійок. Більші за розміром коштують 5 – 10 гривень за штуку. Набори із 6 – 8 кульок продають за 40 – 100 гривень. Якщо на ялинковій прикрасі є малюнок, то за неї доведеться віддати від 120 гривень.Головною прикрасою ялинки вважають «зірку», яку вішають на вершину хвойного дерева. Вона обійдеться щонайменше у 50-60 гривень.Скляні іграшки значно дорожчі. Звичайна скляна кулька коштує від 50 гривень, в залежності від розміру. Наявний на ній розпис різко піднімає її мінімальну вартість вдвічі, а то й в тричі. Ціни на гірлянди, котрі блимають кольоровими або ж однотонними вогниками, залежать від їхньої довжини.Метрова гірлянда, куплена на ринку, обійдеться у 90 – 100 гривень, двометрова, в середньому у 150, а триметрова у 250 – 300 гривень мінімум. У магазинах дешевих товарів можна придбати невеличку гірлянду і за 29 гривень.Метр гірлянди, яку ми звикли називати «дощик» продавці оцінюють у мінімум 9 – 15 гривень. Вартість залежить від її «пишності».За словами продавців популярністю, окрім іграшок і гірлянд у лучан користуються і статуетки та фігурки символа майбутнього року – свині. Ціни на них залежать від розміру та матеріалу з якого вони виготовлені. Найдешевшими є пластмасові фігурки, трішки дорожче коштують «поросята» із тканини, а найдорожчими є фарфорові вироби.Фігурки «Діда Мороза» та «Снігурки» майже відсутні на ринкових розкладках. Частіше трапляються іграшкові «Санта-Клауси». Проте, в одному із магазинів дешевих товарів все ж продають пару «Діда Мороза» та «Снігурки». Проте, ціна за неї відверто «кусається» - 800 гривень. Фігурок Святого Миколая у продажу немає.Отож, якщо додати вартість усіх атрибутів оздоблення новорічної ялинки, то ми отримаємо нічогеньку суму, яку лучанам доведеться витратити, аби в їхніх домівках сяяла зелена красуня. Тож, якщо мешканець обласного центру забажає придбати штучну метрову ялинку за 300 гривень, 25 пластмасових іграшок за 10 гривень за штуку, метр гірлянди – «блимавки» за 100 гривень та метр «дощику» за 15, то його гаманець схудне на 665 гривень.Якщо ж захоче «поставити» вдома живу ялинку, до прикладу за 100 гривень за метр, та додасть такий же набір прикрас, то йому доведеться викласти за головний атрибут новорічно-різдвяних свят мінімум 465 гривень.

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