Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету





Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова ОТГ Олег Кух.



«Ледве не забув поділитись новиною- четвертий новий помічник у селищних комунальників! МАЗ - сміттєвоз із відвалом для чищення доріг від снігу! 2 млн 390 тис інфраструктурної субвенції працюватимуть на громаду. Чекаєм ще три одиниці комунальної техніки...» - йдеться у дописі Куха.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська об’єднана територіальна громада закупила комунальну техніку вартістю майже 2,4 мільйона гривень.Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова ОТГ«Ледве не забув поділитись новиною- четвертий новий помічник у селищних комунальників! МАЗ - сміттєвоз із відвалом для чищення доріг від снігу! 2 млн 390 тис інфраструктурної субвенції працюватимуть на громаду. Чекаєм ще три одиниці комунальної техніки...» - йдеться у дописі Куха.

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