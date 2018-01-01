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Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету

Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Любешівська об’єднана територіальна громада закупила комунальну техніку вартістю майже 2,4 мільйона гривень.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав голова ОТГ Олег Кух.

«Ледве не забув поділитись новиною- четвертий новий помічник у селищних комунальників! МАЗ - сміттєвоз із відвалом для чищення доріг від снігу! 2 млн 390 тис інфраструктурної субвенції працюватимуть на громаду. Чекаєм ще три одиниці комунальної техніки...» - йдеться у дописі Куха.

Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету

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Теги: гроші, Волинь
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