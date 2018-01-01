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Рибоохорона влаштувала облаву на заплаві Стиру. ФОТО

Рибоохорона влаштувала облаву на заплаві Стиру. ФОТО
Працівники Волинського рибоохоронного патруля перевірили дотримання законодавства на заплаві Стиру в урочищі «Чебені» Рожищенського району.

Про це повідомили в управлінні Держагентства рибного господарства у Волинській області.

До управління надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо масового вилову риби на заплаві річки Стир в урочищі «Чебені». Під час обстеження фахівці рибоохорони зафіксували 70 рибалок-любителів, які ловили рибу зимовими вудками та жерлицями.

Інспектори перевірили речі громадян, проте порушень щодо перевищення добової норми вилову риби, а також заборонених знарядь лову не виявлено.

Деякі рибалки здійснювали вилов біоресурсів на зимувальній ямі. Патрульні одразу провели роз’яснювальну бесіду, нагадали про заборону на лов риби у зимувальних ямах та закликали дотримуватись правил рибальства і техніки безпеки на льоду.

А от на меліоративному каналі, що з’єднаний зі Стиром, поблизу селаТопільне вони задокументували порушення правил рибальства (вилов риби за допомогою дев’яти жерлиць). За цим фактом інспектори склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП.



Довідково:

Жерлиця - це живцева снасть для лову хижих видів риб, таких як: щука, судак, сом, окунь тощо. Повідомляємо, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.

Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.


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Теги: риба, Волинь
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