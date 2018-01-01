Рибоохорона влаштувала облаву на заплаві Стиру. ФОТО

Працівники Волинського рибоохоронного патруля перевірили дотримання законодавства на заплаві Стиру в урочищі «Чебені» Рожищенського району.Про це повідомили в управлінні Держагентства рибного господарства у Волинській області.До управління надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо масового вилову риби на заплаві річки Стир в урочищі «Чебені». Під час обстеження фахівці рибоохорони зафіксували 70 рибалок-любителів, які ловили рибу зимовими вудками та жерлицями.Інспектори перевірили речі громадян, проте порушень щодо перевищення добової норми вилову риби, а також заборонених знарядь лову не виявлено.Деякі рибалки здійснювали вилов біоресурсів на зимувальній ямі. Патрульні одразу провели роз’яснювальну бесіду, нагадали про заборону на лов риби у зимувальних ямах та закликали дотримуватись правил рибальства і техніки безпеки на льоду.А от на меліоративному каналі, що з’єднаний зі Стиром, поблизу селаТопільне вони задокументували порушення правил рибальства (вилов риби за допомогою дев’яти жерлиць). За цим фактом інспектори склали адмінпротокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП.Жерлиця - це живцева снасть для лову хижих видів риб, таких як: щука, судак, сом, окунь тощо. Повідомляємо, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями.Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.