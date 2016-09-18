Художню школу хочуть назвати на честь єдиного волинського «бойчукіста»
Сьогодні, 04:55
Володимир-Волинській дитячій художній школі можуть присвоїти ім’я відомого живописця Миколи Рокицького.
Про це повідомляє Буг.
Зі слів директора дитячої художньої школи Адама Михалика, він досить довго вивчав біографію і доробок Миколи Рокицького. Це – єдиний художник з Волині, який є представником школи бойчукістів. Картини Миколи Рокицького, який родом з села Заріччя, експонувалися на всеукраїнських виставках.
«Він був художником широкого діапазону, надзвичайно творчою людиною і новатором. Це приклад відданості своїй справі, яку бажаєш продовжити, приклад надзвичайної працелюбності. Ми хочемо присвоїти його ім’я школі як пам’ять і подяку людині, що творила сучасне мистецтво у складні часи», – розповів Адам Михалик.
Ідею про присвоєння імені Рокицького дитячій художній школі підтримали колеги Адама Михалика.
На громадських обговореннях вирішили підтримати пропозицію Адама Михалика. Таким чином розпочався процес надання Володимир-Волинській дитячій художній школі імені Миколи Рокицького.
Довідково:
Микола Рокицький народився 6 квітня 1901 року в селі Заріччі (тепер Володимир-Волинського району Волинської області). В 1927 році закінчив Київський Художній Інститут (учень М. Бойчука); член АРМУ, орієнтувався на західно-європейські мистецькі течії, головним чином постімпресіонізм; виставлявся з 1927 року.
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Про це повідомляє Буг.
Зі слів директора дитячої художньої школи Адама Михалика, він досить довго вивчав біографію і доробок Миколи Рокицького. Це – єдиний художник з Волині, який є представником школи бойчукістів. Картини Миколи Рокицького, який родом з села Заріччя, експонувалися на всеукраїнських виставках.
«Він був художником широкого діапазону, надзвичайно творчою людиною і новатором. Це приклад відданості своїй справі, яку бажаєш продовжити, приклад надзвичайної працелюбності. Ми хочемо присвоїти його ім’я школі як пам’ять і подяку людині, що творила сучасне мистецтво у складні часи», – розповів Адам Михалик.
Ідею про присвоєння імені Рокицького дитячій художній школі підтримали колеги Адама Михалика.
На громадських обговореннях вирішили підтримати пропозицію Адама Михалика. Таким чином розпочався процес надання Володимир-Волинській дитячій художній школі імені Миколи Рокицького.
Довідково:
Микола Рокицький народився 6 квітня 1901 року в селі Заріччі (тепер Володимир-Волинського району Волинської області). В 1927 році закінчив Київський Художній Інститут (учень М. Бойчука); член АРМУ, орієнтувався на західно-європейські мистецькі течії, головним чином постімпресіонізм; виставлявся з 1927 року.
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