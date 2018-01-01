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Головну ялинку України прикрасять екранами. ВІДЕО

Головну ялинку України прикрасять екранами. ВІДЕО
У столиці почали роботи з підготовки до встановлення новорічної ялинки. 25-метрове дерево з живої хвої та штучних гілок з екранами змонтують на Софійській площі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через ці екрани усі охочі зможуть передавати вітання гостям на площі. Тематика цього року – Північне сяйво, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору, частина з них матиме форму кристалів.

Другу велику ялинку у Києві встановлять на Подолі. Запрацюють обидва новорічні ярмарки з 15 грудня. Відкриють головну ялинку країни у день святого Миколая.



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Теги: ялинка, цікаво
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