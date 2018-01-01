Головну ялинку України прикрасять екранами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:41
У столиці почали роботи з підготовки до встановлення новорічної ялинки. 25-метрове дерево з живої хвої та штучних гілок з екранами змонтують на Софійській площі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Через ці екрани усі охочі зможуть передавати вітання гостям на площі. Тематика цього року – Північне сяйво, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору, частина з них матиме форму кристалів.
Другу велику ялинку у Києві встановлять на Подолі. Запрацюють обидва новорічні ярмарки з 15 грудня. Відкриють головну ялинку країни у день святого Миколая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Через ці екрани усі охочі зможуть передавати вітання гостям на площі. Тематика цього року – Північне сяйво, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору, частина з них матиме форму кристалів.
Другу велику ялинку у Києві встановлять на Подолі. Запрацюють обидва новорічні ярмарки з 15 грудня. Відкриють головну ялинку країни у день святого Миколая.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Головну ялинку України прикрасять екранами. ВІДЕО
Сьогодні, 01:41
Голова ОТГ на Волині показав, на що пішли 2,4 мільйона з бюджету
Сьогодні, 00:46
5 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У мережі з’явилося фото луцької «Венеції» століття тому
04 грудень, 23:05
Квартирні афери на Волині: як не потрапити на гачок
04 грудень, 23:00
Медіа