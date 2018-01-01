Головну ялинку України прикрасять екранами. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Через ці екрани усі охочі зможуть передавати вітання гостям на площі. Тематика цього року – Північне сяйво, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору, частина з них матиме форму кристалів.



Другу велику ялинку у Києві встановлять на Подолі. Запрацюють обидва новорічні ярмарки з 15 грудня. Відкриють головну ялинку країни у день святого Миколая.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці почали роботи з підготовки до встановлення новорічної ялинки. 25-метрове дерево з живої хвої та штучних гілок з екранами змонтують на Софійській площі.Про це йдеться в сюжеті ТСН Через ці екрани усі охочі зможуть передавати вітання гостям на площі. Тематика цього року – Північне сяйво, тому ялинку прикрасять яскравими ліхтарями білого арктичного кольору, частина з них матиме форму кристалів.Другу велику ялинку у Києві встановлять на Подолі. Запрацюють обидва новорічні ярмарки з 15 грудня. Відкриють головну ялинку країни у день святого Миколая.

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