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У районі на Волині бюджетникам виплатять матеріальну допомогу

У районі на Волині бюджетникам виплатять матеріальну допомогу
Працівникам бюджетної сфери маневицького району, яким виплата матеріальної допомоги не є обов’язковою, виплатять в грудні 2018 року в розмірі 100% до посадового окладу.

Про це пише Район.Маневичі.

У грудні всім працівникам освіти, медицини, терцентру соціального обслуговування та районних закладів культури Маневиччини, для яких матеріальна допомога на оздоровлення не є обов'язковою, все ж її буде виплачено у розмірі 100% до посадового окладу, – про це повідомили на сайті райдержадміністрації.

«Отже, працюємо і далі над наповненням бюджету, щоб соціальні стандарти, на скільки це в наших силах – можна було збільшувати», – прокоментував голова РДА Андрій Линдюк.

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Теги: гроші, Маневичі
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