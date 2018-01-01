У районі на Волині бюджетникам виплатять матеріальну допомогу





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У грудні всім працівникам освіти, медицини, терцентру соціального обслуговування та районних закладів культури Маневиччини, для яких матеріальна допомога на оздоровлення не є обов'язковою, все ж її буде виплачено у розмірі 100% до посадового окладу, – про це повідомили на сайті райдержадміністрації.



«Отже, працюємо і далі над наповненням бюджету, щоб соціальні стандарти, на скільки це в наших силах – можна було збільшувати», – прокоментував голова РДА Андрій Линдюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівникам бюджетної сфери маневицького району, яким виплата матеріальної допомоги не є обов’язковою, виплатять в грудні 2018 року в розмірі 100% до посадового окладу.Про це пише Район.Маневичі У грудні всім працівникам освіти, медицини, терцентру соціального обслуговування та районних закладів культури Маневиччини, для яких матеріальна допомога на оздоровлення не є обов'язковою, все ж її буде виплачено у розмірі 100% до посадового окладу, – про це повідомили на сайті райдержадміністрації.«Отже, працюємо і далі над наповненням бюджету, щоб соціальні стандарти, на скільки це в наших силах – можна було збільшувати», – прокоментував голова РДА

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