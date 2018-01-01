У районі на Волині бюджетникам виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 08:15
Працівникам бюджетної сфери маневицького району, яким виплата матеріальної допомоги не є обов’язковою, виплатять в грудні 2018 року в розмірі 100% до посадового окладу.
Про це пише Район.Маневичі.
У грудні всім працівникам освіти, медицини, терцентру соціального обслуговування та районних закладів культури Маневиччини, для яких матеріальна допомога на оздоровлення не є обов'язковою, все ж її буде виплачено у розмірі 100% до посадового окладу, – про це повідомили на сайті райдержадміністрації.
«Отже, працюємо і далі над наповненням бюджету, щоб соціальні стандарти, на скільки це в наших силах – можна було збільшувати», – прокоментував голова РДА Андрій Линдюк.
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Про це пише Район.Маневичі.
У грудні всім працівникам освіти, медицини, терцентру соціального обслуговування та районних закладів культури Маневиччини, для яких матеріальна допомога на оздоровлення не є обов'язковою, все ж її буде виплачено у розмірі 100% до посадового окладу, – про це повідомили на сайті райдержадміністрації.
«Отже, працюємо і далі над наповненням бюджету, щоб соціальні стандарти, на скільки це в наших силах – можна було збільшувати», – прокоментував голова РДА Андрій Линдюк.
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