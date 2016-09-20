У луцькій податковій тепер можна стати в чергу онлайн

З 3 грудня в Центрі обслуговування платників Луцької ДПІ Луцького управління ГУ ДФС у Волинській області у тестовому режимі працює електронна черга.Від 4 грудня і надалі для отримання адміністративних послуг кожен відвідувач ЦОП Луцької ДПІ повинен зареєструватися в електронній черзі, - інформує Луцьке управління ГУ ДФС у Волинській області.Тобто, процедура отримання адміністративної послуги передбачатиме спілкування з модератором ЦОП, котрий повинен зареєструвати суб’єкта звернення за відповідною послугою та видати талон з номером у черзі для отримання адмінпослуги у працівника ЦОП.Інформація про всіх відвідувачів ЦОП, котрі зареєструвалися для отримання адмінпослуги в порядку черговості відображатиметься на електронному табло.В ГУ ДФС у Волинській області просять врахувати, що протягом одного робочого дня конкретну послугу в ЦОП може отримати не більше 50 платників.Тобто, для отримання однієї адмінпослуги, наприклад видачі картки платника податків, протягом одного робочого дня може бути зареєстровано не більше 50 осіб.Тож, плануючи свій візит до Центру обслуговування платників Луцької ДПІ, варто обов’язково врахувати наявність електронної черги для отримання послуги, - наголошують в Луцькому управлінні ГУ ДФС у Волинській області .Отримати інформацію про наявність талонів на певний робочий день ЦОП можна у модератора за телефоном (0332)777-190.