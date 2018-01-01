Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів





У селі Лобачівка Горохівського району посварилися двоє чоловіків, - пише



Їхня суперечка закінчилася бійкою.



Все почалося зі чарки. Врешті оковита таки зробила свою паскудну справу, бо господар оселі настільки розізлився на гостюючого в нього сусіда, що виштовхав його буханами в плечі.



А потому ще й вибив два зуби.

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