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Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів

Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів
Через пиятику волинянин залишився без двох зубів.

У селі Лобачівка Горохівського району посварилися двоє чоловіків, - пише Волинь-нова.

Їхня суперечка закінчилася бійкою.

Все почалося зі чарки. Врешті оковита таки зробила свою паскудну справу, бо господар оселі настільки розізлився на гостюючого в нього сусіда, що виштовхав його буханами в плечі.

А потому ще й вибив два зуби.

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Теги: бійка, алкоголь, Волинь
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