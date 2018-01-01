Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів
Сьогодні, 08:36
Через пиятику волинянин залишився без двох зубів.
У селі Лобачівка Горохівського району посварилися двоє чоловіків, - пише Волинь-нова.
Їхня суперечка закінчилася бійкою.
Все почалося зі чарки. Врешті оковита таки зробила свою паскудну справу, бо господар оселі настільки розізлився на гостюючого в нього сусіда, що виштовхав його буханами в плечі.
А потому ще й вибив два зуби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У селі Лобачівка Горохівського району посварилися двоє чоловіків, - пише Волинь-нова.
Їхня суперечка закінчилася бійкою.
Все почалося зі чарки. Врешті оковита таки зробила свою паскудну справу, бо господар оселі настільки розізлився на гостюючого в нього сусіда, що виштовхав його буханами в плечі.
А потому ще й вибив два зуби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Через «п'яну» суперечку волинянин залишився без зубів
Сьогодні, 08:36
У луцькій податковій тепер можна стати в чергу онлайн
Сьогодні, 08:25
У районі на Волині бюджетникам виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 08:15
Скільки у Луцьку коштуватиме прикрасити новорічну ялинку
Сьогодні, 08:05
Медіа