Курс валют у Луцьку на 5 грудня





Євро при купівлі становить - 31.595, при продажу - 32.224.



Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.433.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.043, продаж - 7.578.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.929, а продаж - 28.254.Євро при купівлі становить - 31.595, при продажу - 32.224.Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.433.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.043, продаж - 7.578.

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