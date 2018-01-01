Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.929, а продаж - 28.254.
Євро при купівлі становить - 31.595, при продажу - 32.224.
Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.043, продаж - 7.578.
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Євро при купівлі становить - 31.595, при продажу - 32.224.
Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.043, продаж - 7.578.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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