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Курс валют у Луцьку на 5 грудня

Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.929, а продаж - 28.254.

Євро при купівлі становить - 31.595, при продажу - 32.224.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.433.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.043, продаж - 7.578.

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Теги: курс валют, Луцьк
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Коментарі 1
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