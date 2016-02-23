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Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО

Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади у День волонтера привітали вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.

Про це повідомили у перс-службі волинської бригади.

"Волонтери, це ті люди, які завжди були поряд з українським воїном у найважчі моменти війни. Надзвичайно приємно, що серед волонтерів є юні українці, які своїми дитячим руками й серцями підтримують нас. Серед таких – вихованці Рожищенського навчально-реабілітаційного центру з Волині. Вони плетуть маскувальні сітки й передають на передову. В кожній стрічці ми відчуваємо теплоту ваших сердець, підтримку та віру в нас, військовослужбовців Збройних Сил України", - пишуть військові.

"В обличчі цих щирих дітей, ми хочемо подякувати всім волонтерам за ваші підтримку, патріотизм, згуртованість, мужність та силу духу. Вітаємо вас з Днем волонтера! Разом до – ПЕРЕМОГИ! Бо разом ми НЕПЕРЕМОЖНІ!" - йдеться у повідомленні.

Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО

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Теги: волонтери, військові
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