Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Бійці 14-ої окремої механізованої бригади у День волонтера привітали вихованців Рожищенського навчально-реабілітаційного центру.
Про це повідомили у перс-службі волинської бригади.
"Волонтери, це ті люди, які завжди були поряд з українським воїном у найважчі моменти війни. Надзвичайно приємно, що серед волонтерів є юні українці, які своїми дитячим руками й серцями підтримують нас. Серед таких – вихованці Рожищенського навчально-реабілітаційного центру з Волині. Вони плетуть маскувальні сітки й передають на передову. В кожній стрічці ми відчуваємо теплоту ваших сердець, підтримку та віру в нас, військовослужбовців Збройних Сил України", - пишуть військові.
"В обличчі цих щирих дітей, ми хочемо подякувати всім волонтерам за ваші підтримку, патріотизм, згуртованість, мужність та силу духу. Вітаємо вас з Днем волонтера! Разом до – ПЕРЕМОГИ! Бо разом ми НЕПЕРЕМОЖНІ!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у перс-службі волинської бригади.
"Волонтери, це ті люди, які завжди були поряд з українським воїном у найважчі моменти війни. Надзвичайно приємно, що серед волонтерів є юні українці, які своїми дитячим руками й серцями підтримують нас. Серед таких – вихованці Рожищенського навчально-реабілітаційного центру з Волині. Вони плетуть маскувальні сітки й передають на передову. В кожній стрічці ми відчуваємо теплоту ваших сердець, підтримку та віру в нас, військовослужбовців Збройних Сил України", - пишуть військові.
"В обличчі цих щирих дітей, ми хочемо подякувати всім волонтерам за ваші підтримку, патріотизм, згуртованість, мужність та силу духу. Вітаємо вас з Днем волонтера! Разом до – ПЕРЕМОГИ! Бо разом ми НЕПЕРЕМОЖНІ!" - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
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