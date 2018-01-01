вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчинці був рік, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя

Дівчинці був рік, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі п’ять років святкуватиме красунечка Анастасія Королько. Дівчинка є донькою загиблого Героя-добровольця Королька Миколи Петровича. Микола на псевдо «Вітер» був активним учасником Революції Гідності, а на початку літа 2014 року у якості добровольця приєднався до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» вже під позивним «Сова». Він був розвідником і пишався цим статусом, неодноразово ризикуючи на полі бою. 21 липня 2014 року Микола зайняв снайперську позицію і прикривав наступ української армії, проте на жаль загинув від танкового снаряду загарбників під Георгіївкою Лутугинського району, що на Луганщині. За розповідями побратимів це була одна з найболючіших втрат батальйону. Без батька залишились дві донечки.

Настуня відвідує садочок – середню групу. Дівчинка займається гімнастикою. Її найулюбленіше заняття вдома – гратися зі старшою сестричкою Соломійкою у «школу», читати історії про принцес та переодягатися, змінюючи образи.

Найулюбленіший мультфільм Солічки – «Фіксики», «Секрети домашніх тварин» та інші. Як і усі маленькі дівчатка, Настя мріє бути принцесою. Тому її авторитетами є головні героїні з мультиків “Крижане серце”, “Рапунцель” та інші принцеси. Дівчинка дуже любить кошенят, але поки що нема можливості тримати домашніх тварин у квартирі.

Цьогоріч Настуня із мамою та сестричкою побувала на відпочинку у Карпатах.

Мама дівчинки – Валентина каже: «Настуня - мила, чуйна дитина. Вдячна Богу за її щире, добре серце. Я тішуся своєю маленькою квіточкою. Україна для Анастасії – це рідна домівка, місце де живе її родина та Батьківщина, яку боронив татко. У свої юні роки дитина вже розуміє справжню ціну миру і мріє, щоб наша Україна була незалежною та процвітаючою».

Інформація для благодійників: Королько Анастасія. Невдовзі 5 років (06.12.2013). Камінь-Каширський р-н. Зріст: 116-122; Розмір взуття: 30. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підлітку з Волині потрібні кошти на імпланти
Сьогодні, 09:31
На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
Сьогодні, 09:22
Дівчинці був рік, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя
Сьогодні, 09:20
Бійці волинської бригади привітали юних волонтерів. ФОТО
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 5 грудня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати доньку Героя-«кіборга» Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати доньку Героя-«кіборга»
03 грудень, 08:16
Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки Дитина з Волині, яка втратила на війні батька, потребує підтримки
30 листопад, 20:41
Дитина залишилась сиротою: син волинського Героя мріє про подарунки на свято Дитина залишилась сиротою: син волинського Героя мріє про подарунки на свято
26 листопад, 09:36
Діти Небесного Легіону: просять привітати сина волинського Героя-атовця Діти Небесного Легіону: просять привітати сина волинського Героя-атовця
25 листопад, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні подорожчали ліки
Сьогодні, 10:18
 0
У Луцьку скульптор Микола Головань огранізував виставку пам’яті сина. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Сьогодні, 09:35
 0
Підлітку з Волині потрібні кошти на імпланти
Сьогодні, 09:31
 0
На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8