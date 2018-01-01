Дівчинці був рік, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі п’ять років святкуватиме красунечка. Дівчинка є донькою загиблого Героя-добровольця. Микола на псевдо «Вітер» був активним учасником Революції Гідності, а на початку літа 2014 року у якості добровольця приєднався до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» вже під позивним «Сова». Він був розвідником і пишався цим статусом, неодноразово ризикуючи на полі бою. 21 липня 2014 року Микола зайняв снайперську позицію і прикривав наступ української армії, проте на жаль загинув від танкового снаряду загарбників під Георгіївкою Лутугинського району, що на Луганщині. За розповідями побратимів це була одна з найболючіших втрат батальйону. Без батька залишились дві донечки.Настуня відвідує садочок – середню групу. Дівчинка займається гімнастикою. Її найулюбленіше заняття вдома – гратися зі старшою сестричкою Соломійкою у «школу», читати історії про принцес та переодягатися, змінюючи образи.Найулюбленіший мультфільм Солічки – «Фіксики», «Секрети домашніх тварин» та інші. Як і усі маленькі дівчатка, Настя мріє бути принцесою. Тому її авторитетами є головні героїні з мультиків “Крижане серце”, “Рапунцель” та інші принцеси. Дівчинка дуже любить кошенят, але поки що нема можливості тримати домашніх тварин у квартирі.Цьогоріч Настуня із мамою та сестричкою побувала на відпочинку у Карпатах.Мама дівчинки – Валентина каже: «Настуня - мила, чуйна дитина. Вдячна Богу за її щире, добре серце. Я тішуся своєю маленькою квіточкою. Україна для Анастасії – це рідна домівка, місце де живе її родина та Батьківщина, яку боронив татко. У свої юні роки дитина вже розуміє справжню ціну миру і мріє, щоб наша Україна була незалежною та процвітаючою».Королько Анастасія. Невдовзі 5 років (06.12.2013). Камінь-Каширський р-н. Зріст: 116-122; Розмір взуття: 30. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.