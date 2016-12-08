На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
Сьогодні, 09:22
У Луцьку на вулиці Шкільній запроваджують односторонній рух.
З 6 грудня змінять організацію дорожнього руху на вулиці Шкільній в місті Луцьку, - про це повідомили в управлінні транспорту на зв'язку Луцькради.
Зокрема, на ділянці вулиці від будинку № 4 в напрямку вулиці Червоного Хреста запроваджується односторонній рух.
Поворот з вулиці Червоного Хреста на вулицю Шкільна буде заборонений.
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З 6 грудня змінять організацію дорожнього руху на вулиці Шкільній в місті Луцьку, - про це повідомили в управлінні транспорту на зв'язку Луцькради.
Зокрема, на ділянці вулиці від будинку № 4 в напрямку вулиці Червоного Хреста запроваджується односторонній рух.
Поворот з вулиці Червоного Хреста на вулицю Шкільна буде заборонений.
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