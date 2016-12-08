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На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух

На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
У Луцьку на вулиці Шкільній запроваджують односторонній рух.

З 6 грудня змінять організацію дорожнього руху на вулиці Шкільній в місті Луцьку, - про це повідомили в управлінні транспорту на зв'язку Луцькради.

Зокрема, на ділянці вулиці від будинку № 4 в напрямку вулиці Червоного Хреста запроваджується односторонній рух.

Поворот з вулиці Червоного Хреста на вулицю Шкільна буде заборонений.

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Теги: рух, вулиця, Луцьк
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