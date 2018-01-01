Підлітку з Волині потрібні кошти на імпланти
Сьогодні, 09:31
Небайдужих волинян просять допомогти 14-річному спортсмену Миколі з села Пулемець Шацького району. Хлопець впав з брусів і зламав ключицю.
Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтер Наталія Попова.
Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню. Перелом виявився дуже складним і необхідно ставити імпланти, які коштують 8870 гривень. Однак сім’я таких коштів немає, оскільки мама сама виховує і утримує 7 дітей.
Реквізити для допомоги: Картка ПриватБанку- 5168757351015864
Отримувач Божук Наталія Володимирівна (мама). Тел: 097-17-73-070.
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Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтер Наталія Попова.
Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню. Перелом виявився дуже складним і необхідно ставити імпланти, які коштують 8870 гривень. Однак сім’я таких коштів немає, оскільки мама сама виховує і утримує 7 дітей.
Реквізити для допомоги: Картка ПриватБанку- 5168757351015864
Отримувач Божук Наталія Володимирівна (мама). Тел: 097-17-73-070.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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