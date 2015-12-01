Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Сьогодні, 09:35
Юні локачанки отримали відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».
Про це пише Район.Локачі.
Богдана Крутій, Марина Мельничук та Діана Фордюк отримали спеціальні відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».
Дійство пройшло у Львові, у Національному академічному театрі імені Соломії Крушельницької.
Керівником дівчат є Інна Гринюк.
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Про це пише Район.Локачі.
Богдана Крутій, Марина Мельничук та Діана Фордюк отримали спеціальні відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».
Дійство пройшло у Львові, у Національному академічному театрі імені Соломії Крушельницької.
Керівником дівчат є Інна Гринюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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