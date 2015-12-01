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Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв

Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Юні локачанки отримали відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».

Про це пише Район.Локачі.

Богдана Крутій, Марина Мельничук та Діана Фордюк отримали спеціальні відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».

Дійство пройшло у Львові, у Національному академічному театрі імені Соломії Крушельницької.

Керівником дівчат є Інна Гринюк.

Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв

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Теги: діти, мистецтво
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