Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв





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Богдана Крутій, Марина Мельничук та Діана Фордюк отримали спеціальні відзнаки на ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги».



Дійство пройшло у Львові, у Національному академічному театрі імені Соломії Крушельницької.



Керівником дівчат є Інна Гринюк.





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