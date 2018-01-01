В Україні подорожчали ліки
Сьогодні, 10:18
З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5,1%.
Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.
Так, антибіотики вітчизняні зросли в ціні на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).
Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).
Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних - на 3,2%, до 7,63 грн, імпортних - на 8,3%, до 13,58 грн (за одиницю).
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Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.
Так, антибіотики вітчизняні зросли в ціні на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).
Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).
Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних - на 3,2%, до 7,63 грн, імпортних - на 8,3%, до 13,58 грн (за одиницю).
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