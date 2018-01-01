вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні подорожчали ліки

В Україні подорожчали ліки
З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 5,1%.

Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Так, антибіотики вітчизняні зросли в ціні на 7,6% - до 15,57 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні - на 5,07% - до 103,35 грн за 10 таблеток (капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні засоби подорожчали на 3,5% - до 10,1 грн, імпортні судинорозширювальні засоби - на 3,1%, до 47,9 грн (за 10 таблеток, капсул, ред.).

Крім того, зросла вартість жарознижувальних та знеболювальних препаратів: вітчизняних - на 3,2%, до 7,63 грн, імпортних - на 8,3%, до 13,58 грн (за одиницю).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні подорожчали ліки
Сьогодні, 10:18
У Луцьку скульптор Микола Головань огранізував виставку пам’яті сина. ФОТО
Сьогодні, 10:03
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Сьогодні, 09:35
Підлітку з Волині потрібні кошти на імпланти
Сьогодні, 09:31
На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
В Україні заборонили відомі ліки від здуття В Україні заборонили відомі ліки від здуття
29 листопад, 18:31
В Україні заборонили популярні таблетки від грипу та знеболювальне В Україні заборонили популярні таблетки від грипу та знеболювальне
29 листопад, 12:40
В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
22 листопад, 17:46
В Україні заборонили антисептик В Україні заборонили антисептик
19 листопад, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні подорожчали ліки
Сьогодні, 10:18
 0
У Луцьку скульптор Микола Головань огранізував виставку пам’яті сина. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Юних волинянок відзначили на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Сьогодні, 09:35
 0
Підлітку з Волині потрібні кошти на імпланти
Сьогодні, 09:31
 0
На одній з луцьких вулиць тепер буде односторонній рух
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8