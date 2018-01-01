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У селі під Луцьком на смерть збили чоловіка

У селі під Луцьком на смерть збили чоловіка
У селі Милуші, що під Луцьком, легковик Volkswagen Passat збив на смерть чоловіка.

Як повідомили у коментарі у прес-службі поліції Волині, трагедія трапилася близько 18-ї години на автошляху Луцьк – Ковель у селі Милуші, - пишуть Волинські новини.

28-річний водій на Volkswagen Passat наїхав на 53-річного місцевого мешканця.

Чоловік від отриманих травм пішохід помер на місці пригоди.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого).

Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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